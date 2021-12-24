У Британії нестача доглядальниць. Іноземцям пропонують візу на рік

У Британії нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу. Пропонуватимуть 12-місячну візу доглядальницям з інших країн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що візи розпочнуть роздавати вже в наступному році й діятимуть вони протягом року.
Мінімальна зарплата починається від 27445 доларів за рік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 грудня, Британія встановила антирекорд по захворюваності на коронавірус. Лише за добу було зареєстровано понад 100 тисяч нових випадків.
Зокрема, починаючи з 19 грудня, новий штам "Омікрон" став домінуючим в країні , у зв'язку з чим уряд планує посилити карантин.
Водночас через новий варіант Королева Єлизавета порушить багаторічну традицію святкування Різдва.