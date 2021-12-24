У Британії нестача доглядальниць. Іноземцям пропонують візу на рік

У Британії нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу. Пропонуватимуть 12-місячну візу доглядальницям з інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що візи розпочнуть роздавати вже в наступному році й діятимуть вони протягом року.

Мінімальна зарплата починається від 27445 доларів за рік.