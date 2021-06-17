У Британії починається вакцинація від усіх бажаючих

У п'ятницю, 18 червня, у Великобританії починається масова вакцинація від коронавірусу всіх бажаючих. Отримати щеплення зможуть люди від 18 років і старше.

За його словами, рішення про початок масової вакцинації було прийнято у зв'язку з тим, що Великобританія подолала рубіж, коли першу дозу вакцини отримали четверо з п'яти дорослих.

Хенкок зазначив, що такий "чудовий результат" Великобританія змогла досягти протягом шести місяців після перших недосвідчених вакцинацій в грудні минулого року і піку другої хвилі коронавірусу в січні.

"Швидкість проведення вакцинації в Британії означає, що завтра ми зможемо оголосити про вакцинацію всіх бажаючих старше 18 років", - заявив глава МОЗ Британії.