ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії починається вакцинація від усіх бажаючих

Новость на русском →
Лондон, Четвер 17 червня 2021 17:13
У Британії починається вакцинація від усіх бажаючих Фото: у Британії 18 червня почнеться вакцинація всіх бажаючих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 червня, у Великобританії починається масова вакцинація від коронавірусу всіх бажаючих. Отримати щеплення зможуть люди від 18 років і старше.

Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає видання The Independent.

За його словами, рішення про початок масової вакцинації було прийнято у зв'язку з тим, що Великобританія подолала рубіж, коли першу дозу вакцини отримали четверо з п'яти дорослих.

Хенкок зазначив, що такий "чудовий результат" Великобританія змогла досягти протягом шести місяців після перших недосвідчених вакцинацій в грудні минулого року і піку другої хвилі коронавірусу в січні.

"Швидкість проведення вакцинації в Британії означає, що завтра ми зможемо оголосити про вакцинацію всіх бажаючих старше 18 років", - заявив глава МОЗ Британії.

Нагадаємо, уряд Великобританії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку чиновників, це може допомогти зупинити поширення COVID - 19 в лікарнях.

Крім того, станом на початок червня у Британії повністю вакцинували від COVID половину дорослого населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобритания вакцинація Коронавірус
NEWS
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві