У Британії легалізували ліки на основі конопель

У Великій Британії люди, хворі на тяжку епілепсію, зможуть отримати доступ до ліків на основі канабісу з початку 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Національна служба здоров'я заявила, що лікарі зможуть призначити препарат "епідіолекс" з 6 січня. Ліки будуть призначати дорослим і дітям старшим двох років.

Клінічні випробування показали, що пероральний розчин, що містить каннабидиол, може зменшити кількість нападів до 40% у деяких дітей.

Ліки будуть використовувати для лікування двох рідкісних, але важких форм дитячої епілепсії - синдрому Леннокса Гастаута і синдрому Дравета.

Зазначимо, що епідіолекс - перше ліки на основі канабіноїдів рослинного походження, затверджене Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Каннабидиол (CBD) - не психоактивна речовина, було виявлено в коноплі серед інших канабіноїдів. На відміну від тетрагідроканабінолу, каннабидиол не викликає ейфоричних ефектів.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Франції в п'ятницю, 25 жовтня прийняла закон, який дозволяє використання марихуани в медичних цілях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не виключає, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.