У Британії евакуювали тисячі будинків через шторм "Крістоф"

Цієї ночі у Британії через широкомасштабну повінь, яка була спричинена штормом "Крістоф", евакуювали тисячі будинків. Агентство з питань довкілля заявило, що наразі багато річок знаходяться на "небезпечно високому рівні".

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, близько 2 тисячі будинків були евакуйовані у районах Дідсбері і Нортенден в Манчестері, а також в Ратіні і Бангор-он-Ді у Північному Уельсі та Магуллі в Мерсісайді.

В країні служби випустили понад 200 попереджень про повені, дощ і сніг. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що уряд повністю готовий до подвійної кризи - повені та пандемії. Він додав, що усі об'єкти, які надають евакуйованим внаслідок негоди, захищені відповідно до коронавірусних норм.

Фото: повінь у Британії (twitter.com RWindscheffel)

Нагадаємо, у Греції сталась сильна повінь. Вона затопила міста Яніна та Арта та пошкодила десятки будинків.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені у місті Тафалья, в результаті чого загинула щонайменше одна людина - водій, чию машину знесло водою.

Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість чоловік загинули.