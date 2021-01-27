У Британії стривожені через наміри ЄС контролювати експорт вакцин

Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на намір Європейського союзу контролювати експорт вакцин від коронавірусу. Джонсон заявив, що не хоче бачити обмежень зі сторони ЄС.

Про це повідомляє Politico.

За його словами, розробка вакцин була прикладом міжнародної співпраці і потрібно й далі так працювати.

"Я не хотів би бачити обмежень на постачання засобів персонального захисту між кордонами, чи постачань медикаментів. І я не хочу бачити обмежень щодо вакцин чи їхніх складових. На мою думку, це цілком відповідає здоровому глузду і така позиція має широку підтримку і в самому ЄС", - сказав прем’єр.

Разом з тим, британський голова МОЗ Метт Хенкок вважає, що це не вплине на графік поставок вакцин до Британії.

Нагадаємо, Pfizer тимчасово скоротив постачання своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення постачання пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливі постачання вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.