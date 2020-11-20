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У Британії заарештували двох українців за перевезення нелегалів

Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя Великобританії за перевезення нелегалів затримали судно, у складі екіпажу якого були громадяни України. На сьогодні двох українців заарештовано.

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Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми, та незаконній міграції Національної поліції Сергій Пантелєєв, передає сайт ведомства.

За його словами, 18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили Британії затримали риболовецьке судно. На ньому знаходилися 69 нелегальних мігрантів з Південно-Східної Європи.

Три члени екіпажу, в тому числі двоє громадян України, заарештовані за підозрою у сприянні нелегальній міграції.

"Зараз ми спільно з британськими колегами перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування каналу нелегальної міграції. У той же час вивчаємо наявність вербування і залучення українців до злочинної діяльності. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми", - повідомив Пантелєєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі при затриманні помер українець після того, як до нього застосували електрошокер. На сьогодні місцева поліція встановлює причину смерті.

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