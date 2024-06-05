Бригады ДШВ на донецком направлении получили комплексы "Пульстрон" - ОККО и "Вернись живым"

Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" передали десантно-штурмовым войскам еще два комплекса разведки и уничтожения "Пульстрон" общей стоимостью 100 млн грн. Технику получили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 46-я отдельная аэромобильная бригада. Оба подразделения сейчас воюют на Донецком направлении.

"Отныне рота ударных беспилотников нашей бригады может проводить аэроразведку на дальних подступах к линии столкновения и уничтожать врага не допуская его подхода к нашим позициям. Это сохранит жизнь нашим ребятам на переднем крае", - комментирует боевое пополнение начальник группы беспилотных систем 25-й позывными "Татарина".

"Один "Пульстрон" – это 50 млн гривен, которые превращены в пикапы, ночные бомберы, FPV-дроны, средства связи и многое другое, что позволяет нам отслеживать и уничтожать противника. Спасибо фонду «Вернись живым», сети ОККО , водителям, заправляемым Pulls'ом мести, и всем тем, кто поддерживает проект ОКО ЗА ОКО донатом", – добавляет командир роты ударных беспилотников 46-й ОАэмбр с позывным "Рыбак".

В рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО С" сеть ОККО и фонд "Вернись живым" преследуют цель приобрести 10 "Пульстронов" для ДШВ. Ради этого компания перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS. Приобщиться можно и приобретя на АЗК компании фирменный энергетический напиток PULLS: на приобретение "Пульстронов" перечисляется 5 гривен с каждой банки. Фонд "Вернись живым" со своей стороны открыл специальный счет для донатов на этот проект (детали – на странице «ОКО ЗА ОКО С» ).

В состав одного комплекса "Пульстрон" входит более 40 наименований оружия и техники общей стоимостью 50 миллионов гривен. Это, в частности, более 400 ударных и разведывательных БПЛА разных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, дизельный генератор и другое оборудование.