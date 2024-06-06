Бригада ТРО Киева получила дроны-самолеты, на которые собирает "Украинская команда"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал 112 отдельной бригаде ТРО г. Киева партию дронов-самолетов и оборудования для беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".
"112 отдельная бригада территориальной обороны – это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевщину. А сегодня они бьют врага на Востоке нашей страны. "Украинская команда" передала 112 бригаде партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования управление дронами – ретранслятор и катапульта", - говорится в сообщении.
Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые донатят на дроны.
"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые своими донатами помогают обеспечивать наших защитников дронами и приближать Победу. Благодаря вам эти самолетики уже завтра полетят на головы оркам. А наши ребята будут живы и невредимы", - сказал во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль Bentley одному из участников сбора на дроны, проводимом "Украинской командой".
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