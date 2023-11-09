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Бригада строителей из Ровенской области заболела ботулизмом: что известно

Четверг 09 ноября 2023 08:49
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Бригада строителей из Ровенской области заболела ботулизмом: что известно Фото: бригада строителей из Ровенской области заболела ботулизмом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Трое мужчин из Ровенской области, находясь на строительных работах в Киеве, заразились ботулизмом после ужина свиным мясом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора областного центра контроля и профилактики болезней Романа Сафонова во время брифинга.

"Бригада строителей из шести человек из Ракитного, находясь на строительных работах в Киеве, хорошо поужинала приваренным соленым свиным мясом с прослоями сала домашнего приготовления без термической обработки. Из шести трое заболели ботулизмом", - рассказал Сафонов.

По его словам, несмотря на активные клинические проявления, за медицинской помощью мужчины обратились не сразу. И из-за ухудшения состояния больные были вынуждены возвращаться в Ровенскую область, где и обратились за медпомощью.

Сафонов добавил, что первый больной обратился к врачам на седьмой день заболевания, а двое других мужчин - на 11 день с симптомами рвоты, поносом, двоения в глазах, характерных для ботулизма.

"Все три случая были лабораторно подтверждены, больным введен анатоксин ботулинический и все живы, продолжают лечиться с хорошим прогнозом в стационаре", - отметил он.

Другие заболевания в Украине

Напомним, ранее в Виннице начали выявлять случаи заражения гепатитом А. После этого вирус распространился по области.

В Винницкой области на этом фоне объявили чрезвычайную ситуацию. Также позже заболевание обнаружили в Ивано-Франковской и Тернопольской области.

Однако, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вспышку гепатита А, зафиксированную в Винницкой области, удалось локализовать.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.

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