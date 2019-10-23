Брифінг
«ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як час реформ вплине на екологізацію підприємств в Україні»
Коли: 25 жовтня, 11.00-13.00
Де: ІА «Українські новини», м. Київ вул. Еспланадна, буд.20
Організатор: ECOBUSINESS Group
На брифінгу розповімо, що стимулює екологічні зміни в Україні, які головні перепони в екологізації виробництв, а також про кращі реалізовані у 2019 році зелені проекти промисловими підприємствами, про те, як це позначається на стані довкілля.
Сьогодні багато хто навчився говорити яскраво про екологію, приховуючи за гучними гаслами пласт гострих проблем. Ми стверджуємо: прийшов час навчитися «слухати» мову ДІЙ. Про цінності не говорять, їх реалізовують щоденною працею.
Експерти нададуть найсвіжішу інформацію щодо того, як впливають політичні, економічні,соціальні реформи на стан взаємодії підприємств та довкілля, що є позитивними індикаторами змін та які головні ризики.
Чи можлива екотрансформація в Україні в турбулентних умовах, хто нестиме відповідальність за невиконання Україною природоохоронних зобов’язань перед ЄС, які наслідки затягування природоохоронних реформ відчуває кожен житель України?
Також буде презентовано результати підприємств-учасників проекту «ЕКОтрансформація» (ЕКОоскар).
Серед запрошених учасників:
Модератор заходу – Людмила Циганок, засновник проекту «ЕКОтрансформація в Україні», Президент Професійної асоціації екологів України
Акредитація ЗМІ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43-n1keut8Di3xCjHwLimMqlpiCJWHi-hG8Pz_OmtO2aj9A/viewform
або за тел.:
Мар’яна Фареній, (067) 220-25-00,adm@ecolog-ua.com
Тетяна Нестеренко, (063) 789-02-72, pr@ecolog-ua.com