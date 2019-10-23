ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Брифінг "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019"

Новини » Прес-релізи    23.10.2019 - 15:45
Брифінг "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019"

Брифінг

«ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як час реформ вплине на екологізацію підприємств в Україні»

Коли: 25 жовтня, 11.00-13.00

Де: ІА «Українські новини», м. Київ вул. Еспланадна, буд.20

Організатор: ECOBUSINESS Group

На брифінгу розповімо, що стимулює екологічні зміни в Україні, які головні перепони в екологізації виробництв, а також про кращі реалізовані у 2019 році зелені проекти промисловими підприємствами, про те, як це позначається на стані довкілля.

Сьогодні багато хто навчився говорити яскраво про екологію, приховуючи за гучними гаслами пласт гострих проблем. Ми стверджуємо: прийшов час навчитися «слухати» мову ДІЙ. Про цінності не говорять, їх реалізовують щоденною працею.

Експерти нададуть найсвіжішу інформацію щодо того, як впливають політичні, економічні,соціальні реформи на стан взаємодії підприємств та довкілля, що є позитивними індикаторами змін та які головні ризики.

Чи можлива екотрансформація в Україні в турбулентних умовах, хто нестиме відповідальність за невиконання Україною природоохоронних зобов’язань перед ЄС, які наслідки затягування природоохоронних реформ відчуває кожен житель України?

Також буде презентовано результати підприємств-учасників проекту «ЕКОтрансформація» (ЕКОоскар).

Серед запрошених учасників:

  • Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Ірина Ставчук
  • Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин
  • Заступник Міністра розвитку громад і територій України
  • Голова Держенергоефективності України Сергій Савчук
  • Голова Global 100 RE UKRAINE, екс-глава комітету з паливно-енергетичного комплексу, народний депутат України VII і VIII скликання Олександр Домбровський
  • Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження «Укргазбанк» Родіон Морозов
  • Радник проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності» (GIZ за дорученням уряду Німеччини) Наталія Усенко
  • Головний еколог агроіндустріального холдингу МХП Олександр Семенець
  • Провідний фахівець з питань екології «Укргідроенерго» Оксана Гуляєва
  • Начальник управління охорони навколишнього середовища «Запоріжсталь» Інна Холіна
  • Керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак» Олена Зубарєва
  • Головний еколог ДТЕК Енерго Ірина Вербіцька
  • Комерційний директор ТОВ НВП «Агропроект Україна» Юрій Котов
  • Генеральний директор ЦЕРН Владислав Антипов
  • СЕО Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатьєв
  • Керівник сервісу електронного документообігу «Вчасно» Антон Скоков
  • Директор «Еконіс-центр» Володимир Наумов
  • Власник, ідеолог та генеральний директор компанії «Де Ла Марк» Олексій Веренікін
  • Експерт з питань клімату, Інститут економіки та прогнозування НАН України Олександр Дячук

Модератор заходу – Людмила Циганок, засновник проекту «ЕКОтрансформація в Україні», Президент Професійної асоціації екологів України

Акредитація ЗМІ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43-n1keut8Di3xCjHwLimMqlpiCJWHi-hG8Pz_OmtO2aj9A/viewform

або за тел.:

Мар’яна Фареній, (067) 220-25-00,adm@ecolog-ua.com

Тетяна Нестеренко, (063) 789-02-72, pr@ecolog-ua.com

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся