Brexit можуть відкласти до 2021 року, - The Guardian

Перенести вихід Британії з блоку хочуть для того, щоб вирішити ірландське питання

The Guardian.

Как сообщает издание, перенести выход Британии из блока хотят для того, чтобы решить ирландский вопрос.

Источники сообщают, что президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр являются инициаторами переноса.

Напомним, Терез Мэй сообщала, что британский парламент до 12 марта проголосует за выход из ЕС. Мэй подчеркнула, что ее команда провела встречи в Брюсселе, чтобы обеспечить такие изменения, которые, по мнению законодателей, нужно пройти.

До этого члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которая призвала правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.