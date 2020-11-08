Бренд UkraineNow просить про допомогу підприємців

Бренд UkraineNow, спрямований на рекламу України у світі, просить про допомогу підприємців. Зокрема, звертається до бізнесменів з проханням розміщувати логотип на найякісніших продуктах, які йдуть на експорт.

Про це заявила очільниця державного агентства туризму Мар`яна Олеськів.

“Державно-приватне партнерство - найбільш дієвий механізм у розвитку та промоції туризму. Український бізнес уже формує круті продукти, які популяризують Україну в усьому світі. Зокрема, наші винороби, які вже виграють міжнародні дегустаційні конкурси", - наголосила Мар’яна Олеськів.

За її словами, першими погодилися допомогти винороби. Так, до Дня винороба, визначеного указом президента на другу неділю листопада, оголосили про нову лімітовану серію вина, яке вийде з логотипом UkraineNow.

"Українці мають право пишатися своїм національним вином. Ми впевнені, що українське виноробство має колосальний потенціал! Співпраця українських виноробів і UkraineNOW - це приголомшлива можливість заявити про те, що Україна - це виноробна країна, а держава і бізнес спільно працюють над тим, щоб бренд українського вина став широко відомим у світі", - повідомив Гіоргі Іукурідзе, засновник компанії, яка виготовить першу серію вина під брендом UkraineNow.

Аби з серією вина ознайомилися українці, будуть оголошені конкурси на сторінці бренду. Стежити за соціальними мережами UkraineNow закликають в Офісі президента.

“Посмакувати UkraineNow - хіба це не круто? Це чудова ідея виноробів - як представити Україну за кордоном! Аби Україна асоціювалася з якісним продуктом, зі святом, зі смаком вина. Сподіваюся, більше підприємців захочуть повторити це досвід виноробів. Адже Україні є ще багато чого представити світові", - говорить член робочої групи з розвитку бренду від Офісу президента Юлія Мендель.

Нагадаємо, у День незалежності президент Володимир Зеленський дав старт масштабній інформаційній кампанії з перезапуску бренду України Ukraine NOW.

Глава держави записав англомовне відеозвернення до світової спільноти, в якому розповідає про нову українську реальність.