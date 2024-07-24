Бренд Stella Artois отметил киноработу молодого украинского кинорежиссера с уникальной наградой "Stella Award"

В прошлую субботу состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного 15-го Одесского Международного Кинофестиваля, который проходил с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве. Спонсором фестиваля выступил бренд Stella Artois компании AB InBev Efes Ukraine.

Во время церемонии вручения наград бренд представил звездную награду "Stella Award" и отметил ею киноработу молодого украинского режиссера. Награда свидетельствует о признании талантливых деятелей кино, чей вклад в искусство соответствует стремлению Stella Artois к красоте и безупречности.

Лауреатом награды “Stella Award” стал режиссер Владислав Марисик с его дебютной картиной в рамках Одесского международного кинофестиваля – театральной новеллой “Si Vis Amari, Ama!” («Си Вис Амари, Ама!»), созданная в 2023 году за собственные средства и собственными силами.

Картина поражает тонким юмором, иронической эстетикой, творческими находками и вдохновляющей историей о том, что у каждого в жизни есть шанс, которым стоит воспользоваться.

Почетную награду от Stella Artois торжественно вручила директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова.

«Киноработа "Si Vis Amari, Ama!" по своей сути напоминает людям о необходимости ценить и всегда помнить о важности таких быстротечных, но искренних моментов жизни, в связи с этим, картина еще долго будет резонировать с чувствами зрителей», – отметила в своей речи Екатерина.

Помимо самой награды, бренд подарил победителю возможность вместе с творческой командой, которая внесла свой вклад в создание театральной новеллы, разделить ужин за бокалом Stella Artois.

Команда ОМКФ приложила максимум усилий для того, чтобы в этом году 15-й Одесский международный кинофестиваль прошел на должном уровне, несмотря на непростые условия и вызовы сегодняшнего дня.

«Чтобы подарить украинцам 9 дней фестиваля: просмотры, дискуссии, дискуссии, наша команда проделала большую работу в течение года. И все это в очень сложных условиях», – отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Мы гордимся тем, что вместе со Stella Artois предоставили зрителям возможность посмотреть украинские и международные кинопремьеры и хиты, присоединившись к крупнейшему кинособытию года.