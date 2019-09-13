Бренд #КРАСАВА від moneyveo презентував першу колекцію на Kyiv Fashion Week 2019

Фінтех-компанія moneyveo представила на Kyiv Fashion Week 2019 першу колекцію одягу під брендом #КРАСАВА. Вона складається з 19 жіночих і чоловічих моделей сезону «Осінь-Зима» і включає стандартні та бодіпозитивні варіанти.

«Колекція #КРАСАВА втілює стиль, свободу і комфорт. У моделях превалює завищена талія, довжина міді, геометричні принти, багатошаровість. Образ доповнять стильні брендовані аксесуари і, звичайно ж, фірмові написи. У кольоровій гамі акцентували на брендовий зелений і фіолетовий, а також класику – білий, чорний, сірий», – коментує український дизайнер Наталія Гóрод, яка розробила першу колекцію #КРАСАВА.

Це одяг в стилі casual – стильні футболки та світшоти, практичні худі та толстовки, модні кюлоти і костюми, а також зручні куртки й пальта.

«#КРАСАВА – це зухвалий авантюрист, який кидає виклик світу і підкорює його. Він вище шаблонів і підвалин, знає, чого хоче, проактивний і впевнений у собі. Колекція поєднує практичність, креатив і fun», – розповідає стиліст колекції Олександра Очеретяна.

За словами комерційного директора moneyveo Максима Параски, основний посил колекції – «кожен з нас #КРАСАВА».

«Як би ти не виглядав – в модельних параметрах "90 – 60 – 90" або в далеких від ідеалу пропорціях – ти все одно #КРАСАВА. Наш новий бренд культивує бодіпозитив, відкритість і вільне самовираження. Енергійні та стильні #КРАСАВИ впевнені в собі та без комплексів. Вони вміють насолоджуватися моментом тут і зараз і беруть від життя максимум. Адже #КРАСАВА – це не про зовнішній лиск, це суто про внутрішній стан і стиль життя», – додав Максим Параска.

«У нас з'явилася ідея втілити в життя вподобаний багатьма телевізійний образ Сави-Красави, – коментує колекцію #КРАСАВА CEO moneyveo Альона Андронікова. – Останній аналіз портрета нашої цільової аудиторії говорить про те, що багато хто з наших клієнтів знаходяться в творчому пошуку себе, бажають розвиватися і живуть на високих швидкостях. Ми вирішили втілити цей образ, повний енергії, прагнення до комфорту і саморозвитку, в нашому новому бренді #КРАСАВА».

Про те, де і як можна придбати одяг #КРАСАВА, читайте на сайті красава.укр.