Ложь РФ опровергли. Взрыв в Еленовской колонии произошел не из-за ракеты HIMARS, - ООН

"Через год после трагической гибели по меньшей мере 50 украинских военнопленных в исправительной колонии в Еленовке в Донецкой области Украины, которая находится под временным военным контролем Российской Федерации, правосудие все еще не близко к свершению", - говорится в сообщении.

Тюрк заявил, что военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда стала известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность.

Также он заявил, что Российская Федерация не предоставила удовлетворительных гарантий безопасного доступа Организации Объединенных Наций для посещения конкретного места, а также не удовлетворила общие запросы Управления ООН по правам человека на доступ к районам Украины, находящимся под временным военным контролем Российской Федерации.

ООН развенчала ложь РФ о теракте в Еленовской колонии

"Однако Управление смогло провести пространные беседы с выжившими после инцидента в Еленовке и провести детальный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией УВКПЧ", - говорится в сообщении.

Тюрк отметил, что хотя точные обстоятельства теракта в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и анализ ООН позволяют Управлению прийти к выводу, что он не был вызван ракетой HIMARS.

Он также добавил, что Управление будет продолжать следить за этим инцидентом в соответствии со своим опытом и мандатом.

Взрыв в Еленовской колонии

Во время взрыва, который произошел в ночь на 29 июля прошлого года на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Согласно данным россиян, в результате этого погибли 50 украинских защитников. Среди удерживаемых в колонии были и защитники "Азовстали". Согласно данным разведки, россияне не намеревались обменивать украинских пленных в Еленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что у ООН нет желания искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию теракта в Еленовке ни разу не согласилась получить материалы по взрыву в колонии.