Бразильська компанія Vale знала про ризик прориву дамби

Фото: наслідки прориву дамби в Бразилії (twitter.com/24_7seven)

На сьогодні внаслідок прориву греблі загинули вже 165 осіб

Найбільший виробник залізної руди в Бразилії, компанія Vale, знала про підвищений ризик руйнування дамби хвостосховища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Журналісти агентства отримали доступ до внутрішнього звіту компанії від 3 жовтня 2018 року. У документі вказується, що гребля на шахті Córrego do Feijão у муніципалітеті Брумадинью була визначена в категорію об'єктів, у яких ймовірність руйнування в два рази перевищує максимальний допустимий рівень ризику.

Також ЗМІ дізналися, що компанію Vale поінформували про те, що в разі прориву її дамби в зоні ризику опиняться довколишні населені райони. У звіті компанії вказується, що попередити робітників про прорив дамби повинні були сирени. Однак, потік бруду знищив сирени до того, як вони встигли подати звуковий сигнал.

Нагадаємо, в результаті прориву дамби хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії вже загинули 165 осіб, ще 160 осіб вважаються зниклими безвісти. Прорив стався 25 січня.