В Бразилии вырубают Амазонский лес для строительства дороги к климатическому саммиту

В бразильском городе Белен продолжается строительство четырехполосной дороги, пролегающей через Амазонский лес, который находится под охраной. Новую магистраль возводят для обеспечения транспортного сообщения во время международного климатического саммита COP30, который состоится в ноябре. Ожидается, что на мероприятие прибудет более 50 тысяч участников, в том числе мировые лидеры.

Несмотря на заявления властей об "экологичности" проекта, местные жители и экологи выступают против вырубки леса, который играет ключевую роль в поглощении углекислого газа и сохранении биоразнообразия. По их словам, уничтожение деревьев противоречит самой идее климатического саммита.

Какие изменения уже претерпел лес

Дорога длиной более 13 км уже изменила местный ландшафт: на ее обочинах возвышаются остатки густого тропического леса, а на месте вырубки накоплены стволы срубленных деревьев. Тяжелая техника расчищает территорию, прокладывая путь через заболоченные зоны, которые ранее находились под охраной.

Местные жители, такие как Клаудио Верекете, потеряли источники дохода из-за уничтожения деревьев, в частности пальм асаи. "Наш урожай вырубили, а вместе с ним - и средства к существованию", - говорит он, добавляя, что никакой компенсации от правительства не получил. Люди опасаются, что новая дорога сделает этот регион более доступным для бизнеса, что приведет к дальнейшей вырубке леса.

Строительство также создает угрозу для местной фауны. Ветеринар и исследовательница Сильвия Сардинья отмечает, что магистраль разделит лесной массив, препятствуя перемещению животных и ограничивая их места обитания и размножения.

Как в Амазонии готовятся к саммиту

Несмотря на это, бразильские власти настаивают на важности проекта. Президент страны называет COP30 "саммитом в Амазонии, а не просто об Амазонии" и обещает продемонстрировать миру меры правительства по охране окружающей среды. Дорога является частью масштабной подготовки к мероприятию: кроме нее, запланированы реконструкция порта, строительство новых отелей, парка и расширение аэропорта для увеличения пассажиропотока.

Впрочем, критики отмечают, что крупные инфраструктурные проекты, как и перелет тысяч делегатов на саммит, подрывают саму цель COP30 - борьбу с климатическими изменениями.