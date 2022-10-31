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В Бразилии избрали нового президента

Фото: Луис Инасио Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии (spiegel.de)
Автор: Олег Васкив

В Бразилии 31 октября завершились выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты, обнародованные на сайте Высшего избирательного суда.

Во втором туре его поддержали 50,8% граждан. Он обошел своего конкурента Жаира Болсонару, набравшего 49,1%.

В абсолютных числах разница составила больше двух миллионов голосов при явке около 80%.

К моменту обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сокротил отставание за счет поддержки в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.

Что известно о Луле да Силве

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2011 год.

В 2018 году был осужден за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на новый срок. В марте прошлого года приговор отменили.

Напомним, в Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной Рабочей партии.

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Бразилия