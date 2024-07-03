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Бразилия сыграла вничью с Колумбией, Коста-Рика зря одолела Парагвай: видео Копа Америка

Фото: "Селесао" не удержали победный счет (reportediario.cl)
Автор: Антон Федорцив

Национальные команды Бразилии и Колумбии расписали выгодную для обеих ничью, пока сборная Коста-Рики победила парагвайскую сборную на групповом этапе Кубка Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, группа D, 3-й тур

Бразилия – Колумбия – 1:1

Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Соса, 55

 

Пентакампеоны мира повели в счете на 12-й минуте. Это Рафинья прямым ударом со штрафного снял паутину с верхнего угла ворот "кофейщиков". Отыгрались колумбийцы перед перерывом – Муньос из пределов штрафной завершил атаку веером.

Ничья полностью устраивала оба коллектива. Такой итог выводил и Колумбию, и Бразилию в четвертьфинал Копа Америка. Как следствие, после перерыва ни одна из национальных команд не форсировала событий, так что цифры на табло больше не изменились.

 

 

 

Третьей лишней в квартете оказалась Коста-Рика. "Лос Тикос" шокировали парагвайцев двумя голами в стартовые 10 минут. Сначала Кальво головой замкнул навес Моры с левого фланга, а затем Алькосер с линии штрафной технично уложил под ближнюю штангу.

Сборная Парагвая вернулась в игру на старте второй половины. Соса в быстрой атаке "гуарани" классно пробил в девятку из угла штрафной. Однако больше команды не забивали. Коста-риканцы набрали 4 очка, но остались за бортом плей-офф турнира.

 

 

К слову, накануне Уругвай нанес сборной США роковое поражение на Копа Америка.

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Сборная Бразилии