Бразилия сенсационно проиграла сборной Хорватии четвертьфинал ЧМ-2022 в серии пенальти

Чемпионат мира-2022, 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1

Балканцы со старта поразили высоким прессингом, чтобы соперник ошибался и терял мяч. Но уже в дебюте хорватская сборная упустила выпад Винисиуса. Тот в фирменном стиле сместился с фланга в центр и пробил. Правда, в руки Ливаковичу.

Команда Златко Далича ответила несколько минут спустя своим полумоментом. Это Пашалич перспективно прострелил с правого фланга в штрафную площадку, где замыкать могли Юранович и Перишич. Но ни первый, ни второй так и не сумели акцентированно пробить.

Проиграв стартовый отрезок хорватам, сборная Бразилии попыталась прибавить в середине тайма. Вот удар неутомимого Винисиуса после стенки с Ришарлисоном заблокировал защитник. Выстрел же Неймара на подборе стал добычей голкипера.

Далее на поле ощутимо стало больше борьбы, иногда даже жесткой. Попыткам обеих команд обострить ситуацию не хватало точной предпоследней либо последней передачи. Разве что Неймар перед перерывом мог воспользоваться стандартом, но удар с рикошетом от стенки поймал Ливакович.

После такой первой половины пентакампеоны ожидаемо заиграли сильнее во втором тайме. Самый острый со старта момент возник на 47-й минуте – Гвардиол срезал в свои ворота фланговый прострел Рафиньи, но кипер успел среагировать и отбил мяч. А вскоре еще и парировал выстрел Неймара с острого угла!

На 66-й минуте инициативу на себя взял Пакета. Бразильский хавбек убежал от хорватской защиты и пробил с близкого растояния. В этот раз Ливакович перевел мяч на угловой.

"Селесао" продолжили нагнетать ситуацию возле владений хорватов. Самыми активными были Неймар и тот же Пакета, но защита балканской команды действовала слажено. А где не успевала, как с ударом Ришарлисона головой на 82-й, бразильцы неумело распоряжались возможностями.

Едва не последним шансом сборной Бразилии избежать овертайма был момент Милитао. Но в перспективной позиции центрбек не смог точно пробить. Во время же серии угловых в финальные минуты Хорватия устояла.

После обмена неиспользоваными возможностями на старте 30-минутки бразильцы все же забили в концовке первого укороченного тайма. Голевой момент создал и завершил Неймар. Звезда ПСЖ дважды обстучался с партнерами, вышел на ударную позицию, обвел Ливаковича и отправил мяч в сетку – 0:1!

Ввиду цены возможной ошибки пентакампеоны сели в оборону. Казалось, что Бразилия сможет удержать победный счет. Но хорваты сумели сравнять – Оршич на 117-й минуте сбросил под удар Петковичу, а тот с рикошетом от Маркиньоса отправил мяч в угол. 1:1 в итоге и серия пенальти.

"Селесао" не реализовали первый же удар – Родриго не обыграл Ливаковича. Хорватия забила четыре раза подряд, а после промаха Маркиньоса гарантировала себе победу и место в полуфинале.