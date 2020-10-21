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У Бразилії заявили про смерть учасника випробувань вакцини AstraZeneca

Бразилія, Середа 21 жовтня 2020 22:10
У Бразилії заявили про смерть учасника випробувань вакцини AstraZeneca
Фото: укол шприцом (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Бразилії повідомили про смерть добровольця, який брав участь у випробуваннях зразка вакцини від коронавіруса, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом. Тестування вакцини продовжиться.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі стану здоров'я і причини смерті учасника випробувань не розкрили, пославшись на медичну таємницю. Влада уточнила тільки, що він був бразильцем, але не уточнили місце його проживання.

Незважаючи на інцидент, в Бразилії триватимуть випробування британського зразка вакцини. Також уряд планує закупити вакцину AstraZeneca і потім продовжити її виробництво в країні.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа заявив, що федеральний уряд погодився купити 46 млн доз вакцини від коронавіруса китайського виробництва. Національна програма імунізації може початися вже в січні 2021 року, ставши однією з перших у світі.

Також Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавіруса з американським розробником Johnson & Johnson. Це вже третій контракт ЄС з компанією-виробником вакцини.

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