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У Бразилії скеля звалилася на туристів, загинули п'ять осіб

Автор: Артур Родивилов

Частина скелі завалилася в суботу вдень на катери з туристами в каньйоні неподалік від бразильського міста Капітоліу, штат Мінас-Жерайс на південному сході країни. Загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Прессекретар служби рятувальників штату Педру Аіхара повідомив телеканалу, що щонайменше 5 чоловіків загинули, ще 34 людини отримали різні травми і були доставлені в місцеві медустанови.

Всього в момент обвалення скелі в трьох катерах з відпочивальниками знаходилися близько 70 осіб. На місці працюють водолази.

За його словами, обвал гірських порід, що зазнали сильної ерозії, спровокували рясні опади в регіоні. Не виключена можливість подальших руйнувань природного ландшафту. До розслідування події приєднатися ВМС країни.

Капітоліу - популярний у місцевих відпочивальників напрямок. Неподалік від міста розташовані мальовничі каньйони, в яких розвинений водний туризм.

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Бразилия