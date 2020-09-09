У Бразилії очікують масову вакцинацію від коронавіруса вже в січні

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що вакцина від COVID-19 буде впроваджена для бразильців в січні 2021 року. Він зазначив, що "будуть вакцинувати всіх".

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, Бразилія тестує потенційну вакцину від AstraZeneca і підписала меморандум про взаєморозуміння на отримання 30 мільйонів доз цієї вакцини.

"Ми закриваємо контракти з виробниками вакцин, і прогнозуємо, що вакцина надійде до нас в січні наступного року, і ми почнемо вакцинувати всіх", - сказав Пасуелло.

Раніше в ВООЗ заявили, що масова вакцинація від СОVID-19 в світі очікується не раніше середини 2021 року.

У той же час президент США Дональд Трамп заявляв, що американська вакцина від коронавіруса може бути готова в жовтні.

Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США закликав не поспішати з вакциною проти COVID-19. На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, до того як буде доведена її ефективність - погана ідея.