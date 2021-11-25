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У Бразилії схвалили застосування бустерних доз вакцини Comirnaty

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Четвер 25 листопада 2021 03:52
У Бразилії схвалили застосування бустерних доз вакцини Comirnaty Фото: регулятор в Бразилії схвалив застосування бустерних доз вакцини Comirnaty (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) в середу дозволило застосування бустерних доз вакцини Comirnaty від коронавірусу. Її виробляють американська фармацевтична компанія Pfizer і німецький партнер BioNTech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регулятор країни.

Після схвалення Anvisa в інструкції буде вказано на можливість застосування Comirnaty для вакцинації повнолітнього населення як бустер не раніше ніж через шість місяців після введення другої дози.

Регулятор уточнює, що препарат має використовуватися як додаткова доза тільки у тих, хто раніше прищепився.

У вересні в Бразилії дозволили вакцинувати бустерними дозами препарату Pfizer людей з пригніченим імунітетом і осіб старше 60 років.

16 листопада МОЗ поширило застосування бустерних доз на все доросле населення. У відомстві допускають можливість використання для цього і дозволених в країні векторних вакцин компаній AstraZeneca і Janssen. На відміну від Anvisa, МОЗ Бразилії не забороняє комбінувати різні препарати.

Фармрегулятор країни не регламентує використання вакцин від AstraZeneca і Janssen для ревакцинації. Відповідні заявки виробників поки не були розглянуті.

У Бразилії з населенням 213 млн осіб повністю щеплені понад 133,5 млн.13,8 млн жителів ревакциновані. З початку пандемії в республіці коронавірусом заразилися понад 22 млн осіб, померли 613 тис.хворих.

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