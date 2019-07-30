У Бразилії кількість жертв після бійки у в'язниці перевищила півсотні

У Бразилії в результаті зіткнень між злочинними угрупованнями у південно-західному регіональному виправному центрі Альтаміра кількість жертв зросла до 57. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал GLOBO.

Адміністрація пенітенціарної системи Пара (Сусіпе) підтвердила, що кількість загиблих збільшилася з 52 до 57 ув'язнених.

Наголошується, що в цей понеділок, 29 липня, укладені однієї групи підпалили камеру, в якій перебувають учасники іншої групи. В результаті 41 людина померла від задухи і 16 були обезголовлені.

Управління громадської безпеки розпорядилося про негайне переведення 46 ув'язнених, втягнутих у протистояння. Серед них 16 затриманих, які були визначені як лідери злочинних угруповань. Десять з них перейдуть на федеральний режим. Інші ув'язнені будуть перерозподілені у в'язниці в штат Пара. Науково-експертний центр Ренато Чавеса також почав вивезення тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше у США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.