RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бразилії заарештували консула Німеччини за підозрою у вбивстві чоловіка

Фото: у Бразилії заарештували німецького консула за підозрою в убивстві чоловіка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Консул Німеччини в Бразилії Уве Герберт Хан був заарештований. Поліція вважає, що він причетний до смерті власного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Співробітника дипломатичного відомства затримали в суботу, 6 серпня. Його підозрюють у вбивстві 52-річного бельгійця Уолтера Анрі Максимілліана Біота, з яким німецький консул був разом понад 22 роки і перебував в одностатевому шлюбі.

Біота знайшли мертвим у п'ятницю, 5 серпня, в південній частині Ріо-де-Жанейро в будинку, де жила пара. Тіло виявив лікар невідкладної допомоги. У чоловіка була серцево-дихальна недостатність та численні тілесні ушкодження.

Спочатку німецький консул стверджував, що його чоловік впав і вдарився головою. Але експертиза показала, що причиною смерті є травма потилиці.

Начальник Головного управління поліції міста Антенор Лопес заявив, що в пентхаусі провели додаткову експертизу і допитали Хана. Однак його свідчення суперечили даним фахівців.

Нагадаємо, у Бразилії перед виборами президента вбили представника опозиційної партії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияГермания