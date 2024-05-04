ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Брал взятки от нефтяной компании из Азербайджана. В США конгрессмена обвинили в коррупции

Суббота 04 мая 2024 05:05
UA EN RU
Брал взятки от нефтяной компании из Азербайджана. В США конгрессмена обвинили в коррупции Конгрессмен США обвинен в коррупции в бользу компании из Азербайджана
Автор: Константин Широкун

Американскому конгрессмену Генри Куэльяру и его жене предъявлено обвинение в получении взятки на сумму около 600 тысяч долларов. Утверждается, что пара нечестным путем получила деньги от азербайджанской государственной нефтяной компании и мексиканского банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в этих обвинениях", - заявил 68-летний Куэльяр.

Конгрессмену и его жене предъявлены обвинения в сговоре, взяточничестве, мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и нарушении запрета на деятельность в качестве агентов иностранной организации.

Пара была освобождена под залог после явки в суд в Хьюстоне. Если их вина будет доказана, им грозят десятилетия тюремного заключения.

Министерство юстиции заявило, что взятки отмывались в 2014-2021 годах посредством серии "фиктивных консалтинговых контрактов" через посредников и подставные компании, принадлежащие 67-летней Имельде Куэльяр.

В обвинительном заключении утверждается, что в обмен на деньги Куэльяр согласился повлиять на внешнюю политику США в пользу Азербайджана и принять меры, выгодные банку со штаб-квартирой в Мехико.

Куэльяры предположительно использовали доходы от взяточничества для погашения ряда долгов и совершения покупок для своей семьи.

Ранее мы писали, что американскому сенатору Бобу Менендесу предъявлено обвинение в том, что он брал взятку от бизнесмена из Нью-Джерси, чтобы помочь Катару и Египту.

В обвинительном заключении говорится, что Менендес получал взятки наличными и золотыми слитками от застройщика Фреда Дайбеса, который искал инвестиции от катарского фонда для проекта недвижимости. В ответ Менендес сделал "несколько публичных заявлений" в поддержку правительства Катара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Сенат США Конгресс США
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила