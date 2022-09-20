Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации

Репортаж РБК-Украина из Изюма Харьковской области. Что происходило в городе во время оккупации, какие зверства там совершали россияне и что пережили местные.

Изюм – город, который точно впишется в новейшую историю Украины. Его захват был стратегически важным для РФ, равно как и потеря. Но память о городе запечатлена в виде убийств гражданских, тяжелых боев и массовых захоронений.

Российская армия входила сюда со словами об "освобождении", а в результате сотни людей потеряли дома, некоторые – и жизнь. О первых неделях Изюма после освобождения – в репортаже РБК-Украина.

Руины и страх перед морозной зимой

Въезд в город начинается с блокпоста. Осматривают каждого, кто направляется в недавно деоккупированный населенный пункт. Проверка была введена даже для волонтеров, которые теперь должны получить справку в военной администрации, чтобы привезти гуманитарную помощь.

Въезжаем в Изюм, по которому еще неделю назад ходили оккупанты. За вывеской "Изюм поздравляет гостей" разбитые, разграбленные магазины, мастерские, автомобильные заправки. Где-то нет половины жилого дома, где-то мы видим почерневшие стены остатков квартир после авиаударов.

Кажется, здесь пострадал каждый дом. А те, которые не уничтожены бомбами и снарядами, выгорели от пожаров, которые не смогли вовремя потушить. Владельцам домов и квартир, где просто выбило стекла, можно считать сильно повезло.

Среди разрушенных бомбами многоэтажек осталась одна уцелевшая, у подъезда встречаем двух жителей – Татьяну и Владимира. В дом по соседству, говорят собеседники, попала авиабомба, под завалами нашли 47 тел, еще пятерых не смогли опознать.

"Мы поняли, что началась война, когда над нашим домом низко пролетел самолет, услышали взрыв. После этого начались регулярные прилеты мин по городу и мы начали жить в подвале", – вспоминают соседи.

Путинский режим удержался на территории города около полугода, по его правилам пришлось жить всем местным. Комендантский час вводили по-разному: и с 17:00, и с 20:00. Время писали на заборах дворов, где размещались оккупанты, и даже просто на остановках общественного транспорта.

Люди пытались сидеть дома и никуда не ходить, чтобы лишний раз не попадаться на глаза рашистам. Среди них и Игорь, местный, с которым нам удалось пообщаться.

"Из своего дома я пытался никуда не выходить. Потому что как только вышел, российские солдаты у меня украли картошку. И так было со всеми. Они проверяли, есть ли кто дома. Если никого не было, перелезали забор и все забирали", – вспоминает мужчина.

В апреле вражеский снаряд упал во дворе Игоря, теперь у него нет части дома. Говорит, что летом в нем можно было еще жить, но с приходом осени надо быстро восстанавливать. Так же как и большинству жителей города. В результате российского вторжения пострадало 80% зданий.

Все месяцы оккупации люди жили без света, воды и информации. Сейчас им приходится разжигать на улице костер, чтобы приготовить поесть. Больше всего боятся зимы, потому что не знают, смогут ли власти восстановить тепло или хотя бы электроснабжение. Из-за тяжелых артиллерийских боев в городе повреждена вся инфраструктура.

Пожилой мужчина, представившийся Владимиром Павловичем, говорит, что вместе с сыном, который передвигается на инвалидной коляске, планирует перебраться в дачный дом. Из-за физического состояния обоих отец с сыном решили не эвакуироваться еще весной, оставшись дома до "победного конца". Теперь проблема с дровами, которых у семьи маловато. "У нас пока мало дров, россияне не пускали в лес", – объясняет Владимир Павлович.

Валентине, которую нам удалось встретить на другом берегу Изюма, пришлось переехать к друзьям, в ее квартиру было прямое попадание вражеского снаряда. "Наши, украинские военные, сказали всем покинуть квартиры, потому что будет прилет. Ударило очень сильно. Жить там сейчас невозможно. Уж очень хочу вернуться домой", – рассказала она РБК-Украина.

Левый берег Изюма выглядит совсем жутко. Там едва ли не каждое здание испытало на себе удары артснарядов и ракет. Сейчас добраться до этой стороны города непросто: мост разбит, понтонную переправу поставили только несколько дней назад, но на ней часто образуются пробки. Правила дорожного движения здесь сводятся к единственной задаче – не врезаться друг в друга. Велосипедисты, мотоциклисты, водители легковых автомобилей, грузовиков ездят переплетенными путями.

Еще несколько дней назад здесь ходили только военные и несколько местных. Сегодня улицы Изюма оживились из-за приезда волонтеров. "Да здесь могут и дверцу авто оторвать, так все хватают", – рассказал военный, охраняющий это волонтерское мероприятие.

А люди, полгода не видевшие свежих продуктов и медикаментов, готовы брать все и сразу со страхом, что "завтра уже не будет". Одна из стоящих в очереди женщин заплакала.

"Нога болит, нужна мазь. На днях лежала в подвале. Дайте что-нибудь! Никому такого не пожелаю. Чтобы никто такого не знал и не видел", – говорит она.

Тем временем произошел взрыв, люди разбежались с испуганными глазами. Здесь они знают, что может прилететь. Но в этот раз это были не вражеские удары, а работа саперов, обезвреживавших мины.

В толпе услышали слова пенсионерки, пережившей времена еще Второй мировой войны. Старушка с улыбкой сказала: "Фашисты здесь стояли восемь месяцев, а рашисты даже шесть не смогли устоять. Наши ВСУ их разбили".

Братские могилы изюмского леса

Большинство местных, с которыми нам удалось пообщаться, рады приходу Вооруженных сил Украины. Были и те, что за мир во всем мире, которые готовы пойти на сделку для остановки кровопролития. Рядом с ними стояли военные, побратимы которых погибли или получили тяжелые ранения на войне против российских оккупантов. Тела некоторых военных обнаружили во время эксгумации массового захоронения в изюмском лесу.

"Мы пока не можем точно сказать, сколько здесь могил и тел, уже находили могилы, где было несколько тел", – говорит Сергей Кись, полицейских со Львова. Кроме него, здесь много специалистов из других регионов, которых отправили в Изюм для помощи харьковским правоохранителям и криминалистам.

Захоронения здесь происходили с марта по май. Местная ритуальная служба под контролем оккупационных властей была вынуждена закапывать тела без гробов, иногда по несколько человек клали в одну могилу и ставили кресты из досок, на который указывали номера.

"Братские могилы нашли. Там сотни гражданских уже откопали. Только в одной братской могиле нашли около 30 военных. С татухами, с украинской символикой. Видно, что "атошники" были. Их тела были с завязанными за спиной руками", – рассказывает один из военных, присутствовавший во время эксгумации.

Несколько групп криминалистов выкапывают могилы, описывают тела и упаковывают в мешки. О том, что здесь нашли тела со связанными за спиной руками, следами выстрелов и ранений от обломков, уже знает весь мир. Также здесь откопали тела двоих детей, погибших от авиаудара. Младшему ребенку было около 5-ти лет, старшему – около 14 лет.

"Работы много, она тяжелая и ее нужно сделать как можно быстрее. Прошло много времени после захоронения и тела достаточно сильно разложены, их трудно идентифицировать. Но самое трудное то, что через себя это пропускаешь. Видишь эту картинку не по телевизору, а прямо перед собой. И каждый, кто здесь работает, скажет, что это влияет на людей", – рассказывает полицейский.

В местном отделении полиции оккупанты устроили застенку – "пыточную". Подобные локации стали вполне "традиционным" явлением для кремлевской армии.

В находящемся в подвале бункере россияне спали. А в тире рядом пытали местных. Для проведения допросов рашисты использовали деревянную биту и противогазы, в которых закрывали отверстия для дыхания. На полу остались пятна крови, напоминающие о зверствах оккупантов.

Местный житель Игорь говорит, что были случаи, когда людей забирали на "подвал", а затем через несколько дней отпускали уже запуганными и молчаливыми. Говорит, что после таких "разговоров" люди начинали выпивать.

"У орков был автобус с цифрой 200. Они брали убитых украинских воинов, мирных жителей и вывозили на пешеходный мост. И люди знали, что там можно найти своих убитых родственников. Там и наши воины лежали, в форме. Закапывали в братской могиле", – поделился он с РБК-Украина.

***

Во время обороны Изюма погибли десятки украинских воинов, бои за город шли месяцами. Российскую армию выгнали в начале сентября, но сказать, что город оживает, рано. Голодные, холодные и испуганные люди боятся вражеских прилетов. Все, что они сегодня имеют – это сожженные, разбитые дома, изуродованные мосты и благодарность ВСУ за покой впервые за многие месяцы.