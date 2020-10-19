У Братиславі влаштували протест через карантин, людей розганяли водометом

Фото: протест у Братиславі (svet sme sk)

У Братиславі (Словаччина) влаштували антиурядовий протест через заходи боротьби проти коронавірусу. Поліція розганяла водометом і сльозогінним газом протестувальників.

Про це повідомляє словацьке виданням SME.

Близько 500 осіб вийшли на протест під будівлею уряду у Братиславі цієї суботи. У Словаччині в зв’язку з пандемією діє заборона збиратись у ​​групи чисельністю понад 6 осіб.

Люди негативно висловлювались на адресу прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Кільком протестувальникам вдалося кинути фаєри в будівлю уряду.

Нагадаємо, у столиці Чехії Празі після заворушень, які почалися на знак протесту футбольних і хокейних фанатів проти обмежень через COVID-19, затримано понад 150 осіб.

Щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які кидали петарди та різні предмети, силовики застосували газ і водомет.

В кінці вересня проти карантину протестували в Британії. Там акція також переросла в зіткнення з поліцією.