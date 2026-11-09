Брата Орбана задержали по делу о торговле людьми: экс-премьер отреагировал

Правоохранительные органы пока не подтвердили ни информацию о задержании, ни конкретные основания для него.

Заявление прозвучало после совместной операции Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) и Национального бюро расследований (NNI). Правоохранители провели следственные действия в Будапеште и двух населенных пунктах Пештского уезда.

По информации венгерских властей, операция проходила в пределах двух параллельных уголовных расследований. В результате правоохранители задержали несколько человек и провели обыски на ряде объектов недвижимости. Подробности обо всех задержанных и их возможной роли в расследованиях пока не сообщали.

Реакция Орбана

Виктор Орбан отреагировал на заявление Мадяра в Facebook. Бывший премьер назвал действия властей политической "чисткой" и заявил, что его брата используют для давления на него самого.

"Правительство должно ответить перед Комитетом по вопросам национальной безопасности за скандал с агентами. Эта "чистка" является средством отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а "чистка". Когда правительству становится неловко, в дело вступает Управление государственной безопасности (ÁVH). Цель этой грязной игры - уничтожение политического противника и уничтожение политического противника. только пешка", - написал экс-премьер.

Что известно о расследовании по виз

Арон Орбан ранее уже фигурировал в расследовании возможных злоупотреблений при оформлении разрешений на проживание иностранцам, которые планировали работать в Венгрии.

По данным СМИ, связанные с ним бизнес-структуры могли помогать гражданам Вьетнама приезжать в Венгрию. В частности, компания Multi Shoot Zrt. якобы записывала вьетнамских заявителей на двухдневный курс по оказанию первой медицинской помощи в Университете Печа. Такая учеба могла быть частью процедуры, которая помогала им получить шенгенские визы.

В сообщениях также говорилось, что Арон Орбан обращался к правительственному уполномоченному с просьбой ускорить рассмотрение отдельных визовых заявлений.

В сентябре Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) объявило, что взяло на себя расследование. По версии следствия, группа людей, связанных с высокопоставленными политическими деятелями, могла за деньги предлагать помощь в получении вида на жительство с целью трудоустройства. Среди возможных правонарушений правоохранители назвали злоупотребление влиянием и другие нарушения.