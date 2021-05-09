Брат Єлизавети II намагався заробити на зв'язках з Путіним, - The Times

Двоюрідний брат британської королеви Єлизавети II принц Майкл Кентський намагався заробити на зв'язках з президентом Росії Володимиром Путіним. Він готовий був за гроші сприяти просуванню приватної компанії на російський ринок.

Зокрема, принц проводив зустрічі з журналістами під прикриттям, які видавали себе за представників золотодобувної компанії з Південної Кореї. Вони намагалися найняти його, щоб той замовив за клієнтів слово перед Кремлем.

У той же час сам Майкл Кентський відкидає звинувачення, а його офіційний представник заявив, що принц не зустрічався з Путіним з 2003 року. Але журналісти відзначають, що його друг і бізнес-партнер маркіз Редінг стверджував, що принц надає послуги "на конфіденційній основі" і зможе знайти підхід до оточення Путіна, щоб допустити компанію на російський ринок.

За словами Редінга, принц міг би взяти за п'ятиденну подорож до Росії близько 50 тис. фунтів. Розслідувачі зазначають, що Майкл був готовий за 200 тисяч доларів записати відеозвернення з рекомендацією.

Зазначимо, Майкл Кентський не є членами королівської сім'ї, на яких покладені офіційні обов'язки. Але в минулому він виконував функції представника королеви і в цьому статусі брав участь приблизно в 200 заходах на рік. Він не отримує державне фінансування і не стоїть у черзі на британський престол.