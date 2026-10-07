Бранч "Энергия бизнеса: устойчивость и развитие" в Киеве: программа и спикеры

13 октября 2026 года бизнес-издание "Перший Бізнесовий BIZ" проведет бизнес-бранч "Энергия бизнеса: устойчивость и развитие". На мероприятии обсудят решения, помогающие бизнесу сохранять устойчивость, трансформироваться и развиваться в условиях длительной неопределенности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз бранча "Энергия бизнеса: устойчивость и развитие"
Бизнес-бранч, который объединит владельцев компаний, CEO, топ-менеджеров, инвесторов, управленцев и экспертов, состоится в ресторане Veranda on the River ("Веранда на Днепре") в Киеве 13 октября 2026 года.
Стоимость участия: 2500 грн.
Количество мест ограничено. Регистрация на бизнес-бранч доступна по ссылке.
Главная идея мероприятия - энергия, которая сегодня двигает бизнес: энергия людей, лидерства, капитала, технологий, партнерств, ответственности и сильных управленческих решений.
В фокусе программы - вопросы, с которыми украинские компании работают уже сегодня: люди и корпоративная культура, КСО и ESG, инвестиции и управление капиталом, технологическая независимость, цифровизация, юридическая безопасность, репутация и коммуникации.
Одно из направлений программы будет посвящено людям и трансформации рынка труда. Екатерина Тюря, HRD ресторанов Veranda/Fenix, выступит с темой "PEOPLE: Сила команды. Люди, культура и технологии в новой реальности".
В центре внимания - команда, корпоративная культура и изменения, к которым сегодня должен адаптироваться бизнес.
Важной частью программы станет панельная дискуссия "Корпоративная социальная ответственность: от помощи бизнес-стратегии".
Ее участники будут говорить о том, как социальные инициативы превращаются в системную составляющую развития компаний, работу с ветеранами и громадами, инклюзивность, безбарьерность, ESG и измерение социального влияния.
Ключевой вопрос дискуссии - где заканчивается благотворительность и начинается стратегическая ответственность бизнеса?
Модератор - Дарья Сухенко, соучредительница и креативная директор Trembita PR Agency.
К дискуссии присоединятся:
Еще одна панель - "Свободный капитал во время неопределенности: куда инвестировать бизнесу?", будет посвящена управлению средствами в условиях войны, инфляции, валютных рисков и ограниченной прогнозируемости.
Участники сравнивают ОВГЗ, банковские продукты, недвижимость, инвестиции в собственный бизнес, частные и венчурные инвестиции с точки зрения потенциальной доходности, риска, ликвидности и горизонта инвестирования.
К обсуждению подключаются: Модератор: Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР", депутат Киевсовета, доктор философии в области государственного управления
Участники: Андрей Усенко, CEO и соучредитель "Твой Круг", "Мястория" и совладелец КУА "Профит"; Сергей Наумов, президент Национальной ассоциации банков Украины; Тарас Кириченко, председатель Наблюдательного совета "Новая Почта", соучредитель TOLOKA.VC
О технологиях как факторе конкурентоспособности будет говорить Александр Власишен, соучредитель и CEO "ГенКод Диагностик".
Тема его выступления - "Технологическая независимость как бизнес-стратегия: собственная исследовательская способность как конкурентное преимущество".
Отдельный технологический блок представит Владимир Новиков, CPO Medoc ТТН с темой "Цифровая энергия бизнеса: как технологии Linkos Group помогают автоматизировать процессы, управлять данными и масштабироваться".
Одной из ключевых дискуссий станет "Юридическая безопасность бизнеса в новых реалиях". В центре обсуждения - законодательные изменения, уголовно-правовые риски, действия правоохранительных органов, обыски и проверки, личная ответственность руководителей, договорные риски, форс-мажор и коммуникации во время юридического кризиса.
Практический вопрос панели: что владелец бизнеса может сделать сегодня, чтобы завтра юридическая проблема не превратилась в кризис для всей компании?
Модератор - Надежда Шуляк, инвестиционный консультант, правозащитник, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Краун".
Участники: Анна Щенникова, управляющая партнерша Shchennikova & Partners Law Office; Денис Терещенко, управляющий партнер АО ALERTES, адвокат со специализацией White-Collar Crime и стратегической защиты бизнеса по уголовным производствам; Маргарита Федорова, руководитель адвокатского бюро AXIMUS LAW FIRM, глава Комитета ААУ по недвижимости и строительству.
Коммуникациям будет посвящена панельная дискуссия "Коммуникации в эпоху неопределенности: как сохранять доверие, когда правила постоянно меняются".
Модерировать дискуссию Дмитрий Чепур, руководитель отдела спецпроектов бизнес-издания Mind UA.
Среди участников:
В центре разговора - репутация, PR, кризисные коммуникации, информационные риски и доверие к бизнесу в условиях, когда правила и информационная среда постоянно меняются.
Организаторы Виктория Штейнберг и Юрий Атанов отмечают, что бизнес-бранч создается не только как дискуссионная площадка. Важной составляющей события станет нетворкинг между владельцами компаний, руководителями, инвесторами и экспертами, обмен практическим опытом и поиск новых партнерств.
Среди партнеров мероприятия: Veranda on the River, Твой Круг Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Сеть аптек "9-1-1", Аква Миргород, Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, Ген ALERTES, AXIMUS LAW FIRM Detailing 4К
Информационную поддержку мероприятия оказывают: "Мы-Украина+", "Мы-Украина", РБК-Украина, 33 канал, Mind UA, медиахолдинг "Апостроф", "Комментарии", Delo.ua, "Минфин", Finance.ua, SPEKA, "Деловая столица", Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild, Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламный холдинг Megapolis+