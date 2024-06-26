"Врата ада". Почему газовый кратер в пустыне горит уже 53 года (фото, видео)

Основное о газовом кратере

Газовый кратер Дарваза (на туркменском - Derweze) расположен примерно в 260 км к северу от столицы Туркменистана города Ашхабад и в 90 км от кишлака (сельского поселения) под названием Эрбент.

Вокруг этого кратера, известного среди многих туристов под названием "Врата ада" - песчаная пустыня Каракумы.

Месторасположение "Ворот ада" (скриншот: google.com/maps)

История "Ворот ада" началась в 1971 году, когда неподалеку от туркменского кишлака Дарваза исследователи по результатам разведывательно-поискового бурения обнаружили залежи подземного газа.

Во время бурения очередной разведывательной скважины работники наткнулись на большую подземную каверну (полость в породе), в результате чего почва под буровой провалилась (буровая башня со всем оборудованием и транспортом также упала).

В результате образовалась пропасть диаметром 60-70 м и глубиной около 30 м, со дна которой выходил подземный газ.

Геологи решили поджечь опасные для людей и скота газообразования - чтобы они не выходили наружу. Ожидалось, что вскоре "пожар" погаснет сам.

Размер горящего кратера по сравнению с человеком (фото: uk.wikipedia.org)

Впоследствии стало понятно, что залежей газа там гораздо больше, чем предполагали эксперты, ведь газовый кратер до сих пор пылает и днем, и ночью.

"Врата ада" ночью (фото: uk.wikipedia.org)

Путешествие на дно "Ворот ада"

В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады стал первым в мире человеком, спустившимся на дно газового кратера глубиной 30 м.

Экспедиция частично финансировалась журналом National Geographic, а ее целью был сбор почвы на дне кратера - чтобы понять, могут ли какие-то организмы существовать в подобных условиях.

По словам канадца, на подготовку экспедиции ушло полтора года, ведь нужно было получить разрешение, подготовить оборудование, собрать команду.

Кроме того, до поездки нужно было тщательно потренироваться над ущельем местной реки - опробовать спуск по протянутой веревке в жаронепроницаемом костюме, с аппаратом для дыхания и специальным альпинистским снаряжением.

Как результат - на дне кратера исследователю удалось найти бактерии, которые живут там и прекрасно себя чувствуют при высоких температурах.

Влияет ли горение газового кратера на природу

В начале 2022 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству страны найти решение - как погасить горящий газовый кратер.

Он объяснил это тем, что в результате сгорания в "Воротах ада" огромного количества газа, в окружающую среду попадают вредные для здоровья людей и природы в целом выбросы.

В то же время в процессе горения тратятся большие объемы природного газа, которые могли бы принести немалую прибыль.

По мнению бывшего технолога из Новой Зеландии Яна Орчарда, если говорить о глобальном влиянии выбросов "Ворот ада" на планету и исходить из размеров пламени на дне котлована, ущерба от горящего газового кратера не больше, чем от газового факела на среднестатистической нефтяной платформе.