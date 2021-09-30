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Брала хабарі за ухилення від військової служби: у Тернополі затримали лікаря

Автор: Инна Собора

У Тернополі правоохоронці викрили на хабарі завідувача відділення районної лікарні. Жінка вимагала хабар за допомогу в ухиленні від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Свої "послуги" лікарка оцінила в 1500 доларів. Вона обіцяла оформити документи для визнання громадянина непридатним до проходження військової служби.

Затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею визначеної суми неправомірної вигоди. Поліцейські вилучили 1500 доларів.

Вирішується питання про повідомлення завідувачці відділення лікарні про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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