Брала хабарі за ухилення від військової служби: у Тернополі затримали лікаря

У Тернополі правоохоронці викрили на хабарі завідувача відділення районної лікарні. Жінка вимагала хабар за допомогу в ухиленні від військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Свої "послуги" лікарка оцінила в 1500 доларів. Вона обіцяла оформити документи для визнання громадянина непридатним до проходження військової служби.
Затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею визначеної суми неправомірної вигоди. Поліцейські вилучили 1500 доларів.
Вирішується питання про повідомлення завідувачці відділення лікарні про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.