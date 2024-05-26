Не хватает стажа? Украинцам напомнили, как купить года для пенсии
Украинцы могут "купить" страховой стаж для получения более высокой пенсии в будущем. Это уместно и в случае, когда не хватает отработанных лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
"На сайте Пенсионного фонда есть простой инструмент, который позволяет это сделать всего в нескольких шагах", - говорят специалисты.
Так, для того, чтобы купить стаж, не нужно идти в Пенсионный фонд.Это можно сделать онлайн. Причем, периодичность и суммы взносов человек определяет сам.
Докупить стаж могут как застрахованные, так и не застрахованные люди старше 16 лет, которые:
- трудоустроенные за границей, но желающие получать пенсию в Украине;
- люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
- те, у кого низкий уровень дохода, но хочет увеличить размер пенсии в будущем;
Вносить взносы можно как за себя, так и другого человека, который не должен быть пенсионером.
Как проверить, что деньги не ушли "в никуда"
С марта 2023 года украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим без лишних хлопот. Для этого достаточно лишь заключить договор с Пенсионным фондом.
Как уточняли специалисты, фактически каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн. Подробнее о всех нюансах покупки стажа - читайте в материале.
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