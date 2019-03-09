У БПП заявили, що за подіями 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі

Фото: акція націоналістів в Черкасах (web screenshot)

БПП вимагає покарати учасників нападу на поліцейських у Києві

Події, які відбулися 9 березня в Києві і Черкасах, не можуть залишитися без належної політичної оцінки і без відповідних рішучих дій з боку правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії "БПП "Солідарність".

"Маємо справу із черговою спробою занурити Україну в хаос. Агресор та реваншисти протягом п’яти років намагалися та намагаються використати для цього будь-які засоби: кидання гранат у нацгвардійців, провокування на вулицях Києва сутичок з правоохоронцями, блокування вулиць, тощо. Саме такого відеоряду традиційно прагне російська машина пропаганди. Все з однією метою - повалення демократичної проєвропейської влади", - йдеться у заяві.

Як заявили у БПП, за подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі.

"Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини. Всіх, хто прагне на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство та залити наші вулиці кров’ю українців, мають зупинити рішучі дії правоохоронних органів", - зазначили у БПП.

БПП вимагає покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах та зупинити провокації, які чиняться проти нашої державності.