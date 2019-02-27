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БПП хоче розробити новий закон про незаконне збагачення

Новини » Політика    27.02.2019 - 11:34
БПП хоче розробити новий закон про незаконне збагачення
Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач/РБК-Україна)

У БПП також закликали терміново прийняти новий закон у сесійній залі

Фракція "Блок Петра Порошенка" хоче розробити новий законопроект, де стаття про незаконне збагачення буде повністю відповідати Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу БПП.

Таким чином глава фракції Артур Герасимов прокоментував вчорашнє рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

"Фракція БПП виступає за те, що покарання за незаконне збагачення обов’язково має бути. Але воно має бути виключно у конституційний спосіб. Тому наша фракція ініціює термінову розробку нового законопроекту, який випише цю статтю таким чином, аби ця стаття обов`язково була, але повністю відповідала Конституції", - пояснив парламентар.

Герасимов також закликав усі політичні сили Верховної ради доєднатися до БПП у розробці цього законопроекту і терміново приймати його в сесійній залі.

Нагадаємо, у вівторок Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Таким чином, суд визнав неконституційною ст.368-2 Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна, після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяну неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

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