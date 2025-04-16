"Божий архитектор" Гауди может стать святым? В Ватикане сделали важное заявление

Недавно Папа Римский Франциск принял указ об объявлении архитектора Антонио Гауди "достопочтенным слугой Божьим". Это может стать первым шагом на пути к святости художника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Что известно об указе Папы Римского

Согласно опубликованному Ватиканом в начале недели заявлению, Папа Римский Франциск принял указ о предоставлении архитектору Антонио Гауди официального титула "Venerable" - "Достопочтенного слуги Божьего".

Обычно человеку предоставляют такой титул после тщательного исследования его жизни и признания героических добродетелей.

Это является первым шагом к формальной канонизации в Католической церкви.

"Он стремился превратить искусство в хвалебный гимн Господу и считал своей миссией рассказывать о Боге и приближать людей к Нему", - прокомментировали такое решение в Ватикане.

Архиепископ Барселоны - кардинал Хуан Хосе Омелла - назвал эту новость "радостной" и подчеркнул, что "это - признание не только его архитектурной работы, но и что-то более важное".

Кто такой Антонио Гауди

Антонио Гауди - каталонский и испанский архитектор, новатор формы и один из самых ярких представителей стилей ар-нуво и модерн в архитектурном искусстве.

Он родился в июне 1852 года и с раннего возраста начал интересоваться рисованием и архитектурой. Окончив Барселонский университет, он получил признание "или гения, или сумасшедшего", ведь его проекты были весьма оригинальными и достаточно затратными.

Антонио Гауди (фото: commons.wikimedia.org)

Большинство работ художника, которого еще называют "Божьим архитектором", сосредоточено в Барселоне. Самое известное его здание - Храм Святого Семейства (строительство которого до сих пор не завершено).

Умер Гауди в 1926 году довольно внезапно. Его сбил трамвай на пути со стройки на вечерню в церковь. Люди, которые вытащили его из-под транспортного средства даже подумали, что это какой-то нищий. Ведь в карманах архитектора были только мелкие монеты и Евангелие.

Может ли Гауди стать святым

Движение за то, чтобы приобщить Гауди (который был верным католиком) к святым, продолжается уже по меньшей мере несколько десятков лет.

Первым об этом заговорил каталонский священник Жузе Мануэль Альмузара и даже основал Ассоциацию за беатификацию Антонио Гауди. Именно он начал собирать документы по архитектору, необходимые для передачи в Ватикан.

Сторонники идеи канонизации объясняют: Гауди на протяжении всей карьеры беспокоился о своих рабочих (например, присоединился к созданию колонии Гуэль - коммуны рабочих, в которой были больница, школы и даже первый в Испании футбольный стадион).

В последние же годы своей жизни архитектор начал вести аскетический образ жизни и придерживался строгого поста.

Кроме того, участники Ассоциации акцентируют на "силе" спроектированного им храма.

Между тем каждый кандидат в святые должен соответствовать определенным формальным требованиям:

с момента его смерти должно пройти не менее пяти лет;

человек должен вести действительно праведную жизнь (тогда его можно назвать "слугой Господа");

необходимо доказать "героическую добродетель" этого человека.

В завершение, сторонникам Гауди нужно подтвердить, что умерший творил чудеса.

Для беатификации (следующего этапа в формальном провозглашении кого-то святым) нужно одно чудо. Для дальнейшей канонизации - два.