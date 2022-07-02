Бійці підрозділу Kraken знищили штаб росіян (відео)
Бійці харківського підрозділу Kraken нищать окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
"На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!" - йдеться в підпису до кадрів.
На відео видно, як бійці знищують штаб російських військ в одному із захоплених ними населених пунктів. До того ж Kraken ліквідував кілька десятків російських військових та артилерію противника.
Як повідомлялось, у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.
Також у Луганській області вибухнув склад із боєприпасами окупантів.
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