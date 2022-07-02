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Бійці підрозділу Kraken знищили штаб росіян (відео)

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Харків, Субота 02 липня 2022 15:58
Бійці підрозділу Kraken знищили штаб росіян (відео) Фото: бійці підрозділу Kraken знищили штаб росіян (скриншот з відео/t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці харківського підрозділу Kraken нищать окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!" - йдеться в підпису до кадрів.

На відео видно, як бійці знищують штаб російських військ в одному із захоплених ними населених пунктів. До того ж Kraken ліквідував кілька десятків російських військових та артилерію противника.

Як повідомлялось, у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.

Також у Луганській області вибухнув склад із боєприпасами окупантів.

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