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Бійці Дніпропетровської області отримали бронежилети і каски від "Метінвесту"

Фото: бійці Дніпропетровської області отримали бронежилети і каски від "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Військовослужбовці з Дніпропетровської області отримали чергову партію захисту: їм доправили 450 касок і стільки ж бронежилетів, з них 100 - з системою розвантаження. Передала засоби захисту компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Плити для жилетів виготовили на підприємствах "Метінвесту". Результати відстрілів показали, що калібр 5,45 та 7,62 їх не пробиває.

"Ми патріоти своєї країни і хочемо жити у вільній Україні. Для того, щоб це було реальністю, щоб ми вигнали ворога з нашої території, ми будемо робити все необхідне", - заявив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" передав ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Всього ж від початку війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

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Метинвест