С боевого задания "при особых обстоятельствах" не вернулся журналист Александр Петраковский

Что известно о судьбе Петраковского

"Редакция "Українських Новин" с грустью узнала, что во время боевых столкновений под Часовым Яром в Донецкой области не вернулся с боевой задачи наш сотрудник - командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский", - сообщило издание, в котором мужчина работал с 2014 года.

Уточняется, что такая информация была получена от сослуживцев и родных военного.

Согласно предоставленной информации, в последний бой Александр пошел во главе группы и позицию они заняли быстро. Однако, к сожалению, ненадолго.

"В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", - рассказали боевые побратимы журналиста.

Исходя из этого, официально Петраковский считается пропавшим без вести.

Издание привело также цитату уведомления командования воинской части, предоставленное родным защитника Украины: "Известить родных… о том, что командир механизированной роты воинской части А42..., младший лейтенант Петраковский Александр Викторович, 1977 г.р., верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время боевого столкновения с врагом вблизи г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах во время исполнения военных обязанностей".

"Наш коллега имел законную причину не идти воевать. Но с первых дней вторжения пошел в ТРО защищать родной Ирпень. После освобождения города награжден отличием "За заслуги перед городом Ирпень", позже - орденом "За мужество" III степени. За два года войны прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ. Более года руководил механизированной ротой", - рассказали в "Українських Новинах".

Отмечается, что в Ирпене у Александра осталась жена Людмила, двое детей и больной отец.

Помочь родным военного можно по реквизитам карты жены: 4149 6090 0904 3060.

Журналист Денис Иванеско (товарищ Петраковского) добавил в своем Facebook, что они работали вместе 15 лет.

"Его любила вся редакция - безотказный, всегда поможет, посоветует и организует. И непревзойденный "мастер шашлыка" на корпоративах", - вспомнил мужчина.

Он добавил, что в последний раз говорил с Александром на Пасху.

"Было полно планов - ночная рыбалка, как "мама Люда" потом нафарширует рыбу, не пора ли освежить старенькую машину... Саня, спасибо за дружбу, спасибо, что был с нами. Спасибо за службу!" - подытожил мужчина.

Пост Дениса Иванеско (скриншот: facebook.com/denys.ivanesko)