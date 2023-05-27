Боевики "Талибана" атаковали пограничный пункт Ирана

На опубликованном видео видно, что предводители "Талибана" подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.

Они заявили, что будут бороться с "коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки".

"Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран", - заявил один из предводителей.

Тем временем в Министерстве национальной обороны Афганистана обвинили иранские силы в открытом огне.

"К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны", - говорилось в сообщении.

В свою очередь иранская сторона обвиняет в конфликте афганскую сторону.

По словам иранских военных, силы талибов инициировали нападение с нарушением "международного права и принципов добрососедства" и встретили "решительное и мужественное противодействие со стороны пограничников" Исламской Республики.

"Мы не признаем нынешних правителей Афганистана и настаиваем на необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане", - заявили в МИДе Ирана.

Отношения между Ираном и Афганистаном

Отношения между Ираном и "талибами" не были хорошими на протяжении всей истории.

Во время первого правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год, 10 иранских дипломатов в консульстве города Мазари-Шариф были казнены талибами. Это привело к военной мобилизации Ирана, которая была решена при посредничестве ООН.

Во время вторжения США в Афганистан в 2001 году Иран сотрудничал с войсками США и иранский спецназ поддерживал Северный альянс во время захвата Герата. Летом 2021 года "талибы" возобновили свои власти в Афганистане после ухода США из страны.

Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных.

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