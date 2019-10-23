Бойко: закон про ринок землі без референдуму - злочин перед народом

Приймати закон про відкриття ринку землі без референдуму – це злочин перед власним народом. Про це співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив під час зустрічі з аграріями в Житомирській області 23 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"У нас є абсолютно чітке розуміння, якщо планується законопроект про ринок землі, то, насамперед, необхідно, щоб він був відпрацьований не з Світовим банком, не з міжнародними фінансовими спекулянтами, а з українськими фермерами. Не кулуарно, як це сталося 18 жовтня на засіданні Аграрного комітету. Розуміючи, що збираються приїхати люди з регіонів, що інші фракції проти, вони перенесли засідання комітету з 14:30 на 8:30 ранку, щоб зібрати тільки своїх представників (народні депутати від фракції "Слуга народу", – ред.). Коли почався скандал, коли інші фракції ополчилися проти цього законопроекту, і стало зрозуміло, що зараз буде заблокована Рада, а з регіонів вже їхали люди до Києва, щоб взяти в кільце цю Раду і не випускати депутатів, які планували приймати цей закон, то вони злякалися і перенесли засідання комітету на невизначений термін", – розповів Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що тільки після рішення, прийнятого на загальнонаціональному референдумі, можна відкривати ринок землі.

"Земля – це останнє, що залишилося у людей. І без референдуму приймати рішення про відкриття ринку землі – це злочин перед власним народом. Є приклади, як такі законопроекти приймалися в інших країнах. Є хороші приклади, є погані, але люди повинні розуміти, що приймає парламент. Є законопроект авторства нашої партії, зареєстрований у Верховній Раді, яким забороняється зняття мораторію на купівлю-продаж землі без встановлення результатів загальнонаціонального референдуму. І ми будемо наполягати, щоб він був розглянутий. Ми не дозволимо цим комедійним акторам під влади приймати рішення на догоду транснаціональним корпораціям, а не українському народу. У нас буде жорстка боротьба за українську землю, готуйтеся все, щоб її відстоювати, тому що інакше залишимося без землі", – підкреслив Бойко.