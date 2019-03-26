Бойко на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Нардеп Юрій Бойко на виборах 2019, за даними соцопитувань, є одним з п'яти лідерів президентської гонки. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

У листопаді минулого року співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про об'єднання і створення "Опозиційної платформи - За життя". Після цього було оголошено, що кандидатом в президенти від об'єднання буде Бойко, який "буде захищати інтереси південно-східної частині України і російськомовного населення".

Рейтинг Бойко

У вересні-жовтні Бойко входив в п'ятірку лідерів серед кандидатів у президенти України. За даними соціологів, тоді Бойка в рейтингу випереджали лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко і лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко. При цьому, відрив від Гриценка і Порошенка у Бойка був досить незначним (0,1%). У жовтні-листопаді Бойко залишався на п'ятому місці, разом з тим, відрив від четвертого місця збільшився. У листопаді-грудні Бойко піднявся на четверте місце в рейтингу кандидатів. Четверту позицію він зберігав і в січні-лютому. Разом з тим, на початку березня Бойко опустився на п'яте місце, поступившись четвертою позицією Гриценку.

За даними опитування, проведеного групою "Рейтинг", Бойко займає четверте місце. Випереджають кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Зеленський, Тимошенко і Порошенко. Замикає п'ятірку лідерів Гриценко.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним КМІС, Бойко в п'ятірці лідерів президентської гонки займає четверте місце. За нього готові проголосувати 10,4% опитаних. При цьому, Бойка як і раніше випереджають Зеленський (32,1%), Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

Програма Бойка

У своїй передвиборній програмі представник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обіцяє повернути мир в Україну. Зокрема, він заявляє, що зробить все, щоб припинити збройний конфлікт на Донбасі виключно мирним шляхом і для цього "нова влада піде на прямі переговори з усіма сторонами конфлікту".

Крім того, Бойко планує збільшити повноваження місцевої влади, забезпечити економічну самостійність регіонів, створити муніципальну поліцію, "повернути громадянам вільний доступ до соціальних мереж і інформаційних ресурсів". Бойко також заявляє, що буде забезпечено незалежність судової системи. Він також гарантує невтручання держави в питання церкви.

Крім того, у своїй програмі Бойко обіцяє зростання економіки до 5-7%, зменшення безробіття, збільшення власного видобутку вугілля, встановлення справедливої системи оподаткування, подолання бідності, підвищення виплат при народженні дитини, впровадження програму будівництва соціального житла.

Також представник "Опозиційної платформи - За життя" планує переглянути пенсійну реформу, запровадити програму працевлаштування випускників вишів, відновити 10–річний термін одержання середньої освіти та "повернути право громадян навчатися рідною мовою".

Бойко також обіцяє "подолати протиріччя з усіма країнами-сусідами, у тому числі з Росією" та забезпечити позаблоковий статус України.