Бойко: проблемами жителів прифронтової зони не займалися за весь час конфлікту на Донбасі

Вирішенням проблем жителів прифронтової зони не займалися за весь час конфлікту на Донбасі. Про це співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив в Мар'їнці, яку він відвідав у рамках робочої поїздки в Донецьку область у вівторок, 22 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Це і якість води, і відсутність соціальної підтримки, і проблеми переселенців, які втратили будинки, не можуть отримати компенсацію і поневіряються по зйомних квартирах чи будинках, а деякі живуть навіть в сараях. Це все триває роками, і ці питання не вирішуються. Це страшно. І така ситуація не тільки в Мар'їнці, але і у всіх населених пунктах, які знаходяться в прифронтовій зоні", – сказав Бойко.

"Вражають життєві трагедії, коли хлопчик, який отримав поранення, продовжує жити з матір'ю практично на лінії фронту, де кожен день обстріл. Кожного дня діти прокидаються від звуків пострілів і вибухів, а потім йдуть в школу. Це все стає буденно, і це страшно. Тому наша вимога – як можна швидше закінчити війну", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він в черговий раз наголосив на необхідності якнайшвидшого врегулювання конфлікту.

"Ті, хто був під обстрілом, хто втрачав близьких, мають право вимагати якомога швидше закінчувати війну і повертати мир. Тут у 2015 році були інтенсивні обстріли, загинуло 42 мирних жителя, 6 дітей, дуже багато поранених. Коли буваєш в таких місцях, то хочеться як можна швидше зупинити це кровопролиття, відновити територіальну цілісність нашої країни, повернути території і людей. Політики повинні зробити все, щоб це відбулося", – підкреслив Бойко.

Він також зазначив, що в прифронтових населених пунктах немає українського телебачення.

"Минула влада п'ять років базікала, що треба людей "виховувати в патріотичному дусі", але не спромоглася організувати мовлення українського телебачення у фронтовій зоні. Жоден український телеканал своїм сигналом сюди не добиває. Мало у кого є супутникові тарілки, у більшості їх немає, тому українське ТБ тут ніхто не дивиться. Звичайно, ми на самому високому рівні поставимо питання про те, що такого на нашій українській території бути не може", – запевнив політик.