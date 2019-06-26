Бойко: у "Опозиційної платформи - За життя" є план відновлення миру в Україні

На сьогоднішній день є безліч заяв про майбутні зміни, але на ділі, новоспеченою владою не було зроблено хоч яких-небудь конкретних дій для вирішення першочергових проблем, головною з яких залишається питання припинення бойових дій на півдні і сході країни і встановлення миру в Україні. Про це заявив співзасновник політичної партії "Опозиційна платформа за життя" Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу.

"У нашої політичної сили є реалістичний план врегулювання ситуації на Донбасі і виходу країни з кризи. Наш план-концепція повністю відповідає Мінськими угодами, знаходить розуміння і підтримку і в Луганську, і в Донецьку, і в Москві. Конкретних рішень не прийняли тільки представники української влади. Ми прекрасно розуміємо, що без прямих переговорів з представниками РФ і керівництвом невизнаних "республік" відновлення миру неможливе. І ми готові почати переговорний процес, без оглядки на свої рейтинги", – сказав Бойко.

За його словами, головним пріоритетом політсили є люди, тому що люди, які опинилися і на контрольованій, і на неконтрольованій території, доведені до відчаю.

"Шостий рік війни. Людські втрати, зруйновані будинки, знищена інфраструктура, сім'ї розірвані політиками-яструбами на частини. Як і скільки можна це терпіти?! Ми йдемо на вибори, щоб вимоги українців про мир були почуті, щоб перегорнути цю страшну сторінку горя і втрат і почати відновлювати Донбас, відновлювати Україну. З цим наша команда миру йде на вибори", – підкреслив Бойко.

Як відзначили в прес-службі, згідно з усіма соціологічними опитуваннями, серед тих, хто визначилися і готові проголосувати на виборах 21 липня, ОПЗЖ підтримують понад 12% виборців. Вона впевнено займає друге місце в рейтингу партій-фаворитів парламентських перегонів.