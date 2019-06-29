Бойко: люди чекають повного перезавантаження влади

Головна вимога народу - це повне перезавантаження всіх гілок влади. Таку думку озвучив співзасновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко за підсумками зустрічі з жителями Кременчука, який він відвідав в рамках робочої поїздки в Полтавську область, повідомляє прес-служба політсили.

"Завжди з особливою теплотою приїжджаю до Кременчука, дуже люблю ваше місто. Хочу подякувати всім кременчужан, які підтримали мене на виборах Президента України. Ваші голоси - це була дуже вагома і серйозна підтримка з тих 2,2 млн, які я отримав в цілому по країні", - сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що позачергові парламентські вибори, які призначені відразу після президентських, це добре, оскільки кожен день перебування депутатів нинішнього складу в ВР приносить країні тільки проблеми.

"Верховна Рада давно живе своїм життям, своїми політичними деклараціями, а люди хочуть зовсім іншого. І якби 90% громадян не хотіли цього, то Конституційний Суд ніколи б не прийняв рішення про легітимність указу президента про розпуск Верховної Ради. Це було бажання народу - змінити всю владу: президента, парламент, уряд, який три роки хвалив саме себе, не звертаючи уваги, наскільки збідніли люди", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик також зазначив, що "Опозиційна платформа - За життя" йде на вибори, щоб принести в Україну мир і вирішити проблеми, що хвилюють людей. Відповідаючи на питання журналіста про можливе об'єднання з іншими партіями, Юрій Бойко сказав, що говорити про це можна буде після перемоги.

"І тільки з тими, хто розділяє ідеологію і принципи партії. А це - мир і боротьба з бідністю", - підкреслив політик.

Він так само представив кременчужанам кандидата в народні депутати Геннадія Іваняна, який балотується по 146-му виборчому округу.

"Його добре знають в місті, цінують його роботу як депутата міськради, поважають за ту допомогу і підтримку, яку він надає людям", - підсумував Юрій Бойко.