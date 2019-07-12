Бойко: ГТС - це не тільки газ, але і робочі місця, і надходження до бюджету

Безперебійна робота газотранспортної системи України – це не тільки газ, але і робочі місця, і надходження до державного бюджету. Про це заявив співзасновник "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко в Миколаєві під час зустрічі з колективом заводу "Зоря", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Завод "лежить" вже 5 років, немає роботи, ми простоюємо, нічого не виробляємо. Ми знаємо про ваші переговори в Москві, для нас це дуже важливо. Продовження контрактів з газотранспорту, повернення на російський ринок допомогли нашому підприємству відродитися", – розповіли місцеві жителі Бойку.

Зазначимо, що Миколаївський завод "Зоря"-"Машпроект" – найбільший Науково-виробничий комплекс "Укроборонпрому". Колись один із лідерів світового газотурбобудування, сьогодні практично залишився без замовлень.

"Коли я був керівником "Нафтогазу", ми замовляли у вас газотурбінні установки. У нас був ринок з Росією – росіяни купували установки для своїх катерів і суден. Зараз цей зв'язок втрачено. І головне завдання для нас, щоб ми забезпечили газотранспортну систему роботою, а вас, відповідно, замовленнями. 10 липня на зустрічі в Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим нам вдалося досягти низки домовленостей щодо життєво важливих для України питань. Це і питання зниження ціни на газ, і домовленості про прямі постачання російського газу в нашу країну. Це буде новий контракт на транзит, а це значить, що у вас будуть замовлення. Для вашого підприємства критично важливо, щоб контракти були відновлені. Я обіцяю, що завод "Зоря" буде працювати і отримувати замовлення і на газотранспортну систему, і повернеться на російські ринки", – запевнив працівників підприємства Бойко.

Співзасновник ОПЗЖ також представив кандидатів-мажоритарників, які балотуються по 6-ти виборчих округах Миколаївської області:

№127 – Олександр Горбачов;

№128 – Анатолій Дворник;

№129 – Максим Невінчаний;

№130 – Володимир Фроленко;

№131 – Валерій Колесніков;

№132 – Андрій Головчанський.

"Я впевнений, що з цією командою ми переможемо. Кожен з кандидатів має великий професійний і життєвий досвід, готовий захищати права наших виборців і відстоювати інтереси жителів Миколаївщини", – підсумував Бойко.