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Не боится РЭБ. В России заявили о новейшем способе передачи данных

Иллюстративное фото: в России заявили о новейшем способе передачи данных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные опробовали серию устройств, работающих на идентификационных многопрофильных модулях. Россияне заявляют, что это новый способ защищенной передачи информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Известно, что испытания прототипа переносного устройства для обмена информацией провели АНО "Центр Ривир" и ООО "Цифровая безопасность". Новый способ передачи информации между устройствами якобы основан на принципиально новом подходе, делающем ее перехват или блокировку практически невозможными.

"Передача сообщений между устройствами происходит зашифрованными каналами связи, в связи с чем даже перехватив сообщения практически невозможно его дешифровать. Особый порядок передачи пакета данных между устройствами позволяет обеспечивать обмен данными даже под влиянием средств радиоэлектронной борьбы" - директор " Центр Ривир" Станислав Геворкян.

По его заявлениям, их разработка якобы исключает перехват или блокировку информации. Россияне заявляют, что она отличается стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

"В дальнейшем мы планируем расширение совместных проектов: запуск новых инициатив, которые могут интегрировать современные технологии, такие как искусственный интеллект и большие массивы данных", - добавил Геворкян.

Недавно РБК-Украина рассказывала о том, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько эффективны, что российские кафиры на севере Харьковской области вынуждены пытаться установить проводную связь для координации своих действий.

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