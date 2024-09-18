Не боится РЭБ. В России заявили о новейшем способе передачи данных

Известно, что испытания прототипа переносного устройства для обмена информацией провели АНО "Центр Ривир" и ООО "Цифровая безопасность". Новый способ передачи информации между устройствами якобы основан на принципиально новом подходе, делающем ее перехват или блокировку практически невозможными.

"Передача сообщений между устройствами происходит зашифрованными каналами связи, в связи с чем даже перехватив сообщения практически невозможно его дешифровать. Особый порядок передачи пакета данных между устройствами позволяет обеспечивать обмен данными даже под влиянием средств радиоэлектронной борьбы" - директор " Центр Ривир" Станислав Геворкян.

По его заявлениям, их разработка якобы исключает перехват или блокировку информации. Россияне заявляют, что она отличается стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

"В дальнейшем мы планируем расширение совместных проектов: запуск новых инициатив, которые могут интегрировать современные технологии, такие как искусственный интеллект и большие массивы данных", - добавил Геворкян.