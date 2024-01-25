Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте

При подготовке материала использовались: публикации американского Института изучения войны (ISW), аналитика и карты украинского проекта DeepState, сводки Генерального штаба ВСУ, заявления официальных спикеров, комментарии экспертов Алексея Гетьмана и Владислава Селезнева.

Враг занял село под Купянском. Есть ли новые угрозы для ВСУ

На Купянском направлении у россиян есть продвижение возле села Крахмальное в 25 км на юго-восток от Купянска. На северо-восток от райцентра идут позиционные бои в районе Синьковки и Петропавловки. Похожая ситуация на линии Сватово-Кременная, российские силы атакуют возле Макеевки, Новоегоровки, Тернов, Торского, Ямполовке и в Серебрянском лесничестве.

На прошлой неделе украинские бойцы отошли из Крахмального, которое вернули под свой контроль во время контрнаступления в Харьковской области осенью 2022 года. Но теперь этот населеный пункт стал первым, захваченным россиянами в 2024 году.

"Это населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить, это пять домов, и эти пять домов разрушены агрессором", – пояснил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россияне захватили Крахмальное и перерезали трассу Р-07 из Сватово на Купянск еще в одном месте (фото deepstatemap.live)

В последнее время оккупанты стягивали войска, проводили перегруппировку и даже привлекли силы дополнительного армейского корпуса. По словам Фитьо, в полосе ответственности группировки "Хортица" сосредоточено 200 000 россиян. Конкретно на Купянском направлении – 44 000. Он также заверил, что наши силы отошли от Крахмального на подготовленные позиции и потерю села рассматривают как временное явление.

"Мы просто не сообщаем об освобождении 100 или 200 метров. Нам это не нужно делать. А для российских пропагандистов нужно любую победу преподносить как "пиррову победу", чтобы показать, почему только за январь они потеряли 7 055 человек в полосе ответственности "Хортица". Поэтому метр-два и они уже кричат, что взяли Берлин", – добавил спикер.

Начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Иван Шевцов говорит, что в селе не было местных жителей, да и в принципе там все разрушено. Ситуация в целом там не проблемная, а украинских бойцов просто отвели с точки, которая долго держалась.

Судя по карте, еще в одном месте перерезана трасса Р-07, и может показаться, что есть угроза вражеского продвижения на Купянск или как минимум окружения украинских сил в Кисловке и Котляровке. Однако военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в этом сомневается.

"Этот вариант не создает никаких угроз. По факту россияне захватили клочок земли 2х2 км и предпосылок для какого-то дальнейшего успеха у них нет. Дорога не используется Силами обороны, а населенный пункт на 5-6 домов вряд ли является фактором, который коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Сватово оккупировано и по понятным причинам мы не ездим туда по трассе Р-07. Говорить, что она может использоваться как рокадная дорога, тоже не стоит", – рассказал он РБК-Украина.

Контроль над участками дороги не означает, что враг с легкостью сможет продвинуться дальше. Конечно, у противника остается задача – выход на левый берег реки Оскол, хотя с учетом того, что оккупанты месяцами топчутся возле Синьковки, непонятно, как они ее реализуют, добавил он.

Россия атакует Веселое: ситуация под Бахмутом и Северском

Немного продвинуться россияне сумели и под Бахмутом. Есть информация о занятых позициях на северных окраинах Богдановки и о контроле центральной части села, но подтвержденных изменений линии фронта нет. Продолжаются позиционные бои в районе Григоровки, Ивановского, а также на южном фланге возле Клещиевки и Андреевки.

Кроме того, возможно, появилась угроза для Северска, в сторону которого противник хочет развить наступление из оккупированного Соледара. Здесь линия фронта проходит примерно в 10 км к югу от города, и на прошлой неделе она сместилась ближе. В частности, из-за частичных успехов в районе села Веселое. Российская сторона объявила о его захвате, но до сих пор нет визуальных данных, которые бы это подтверждали.

На карте проекта DeepState часть Веселого отмечена как захваченная, часть – как "серая зона". Аналитики подчеркивают, что здесь не идет речь о большом преимуществе врага. По их данным, для ударов использовались сбросы и FPV-дроны, а также ядовитые и слезоточивые газы. Защитники села, к сожалению, не имели достаточной огневой поддержки.

Часть села Веселое, возможно, захвачена, но об угрозах для Северска говорить пока рано (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезнев объясняет: сам по себе Северский выступ давно мозолит глаз россиянам, поскольку до сир пор есть угроза флангового удара Сил обороны в сторону Лисичанска и Северодонецка. Поэтому и хотят оттеснить их подальше.

"Но не получается. Господствующие высоты, наше выгодное расположение приводят к тому, что они ничего не могут сделать. Непосредственно по Веселому – оно долго находилось в "серой зоне", сейчас они продвинулись. Однако на подступах к нему низина, соответственно, любое движение хорошо видно нашим военным", ­– отметил он.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не готов оценивать угрозы для Северска.

"Доверять тому, что говорят россияне, нельзя. Насколько (в районе Веселого, – ред.) все опасно, сказать сложно. Нужно все-таки не мнения аналитиков и экспертов брать во внимание, а дождаться сообщений от спикеров. Я напомню, что за 700 дней войны ни разу не было, чтобы наша официальная информация изменялась. Поэтому и есть паузы. Не потому, что кто-то пытается скрыть правду, а потому что все тщательно проверяется. Сейчас говорить об опасности для Северска я бы не спешил. Будут официальные сообщения – можно будет делать какие-то выводы", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

На днях командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил фронт и заявил, что обстановка на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной. В частности, враг ведет интенсивный огонь из артиллерии, минометов, бьет ударными дронами и атакует пехотой. Также генерал сообщил, что приняты необходимые шаги для устранения проблемных вопросов.

В Авдеевке могли начаться уличные бои

На юге Авдеевки ситуация критическая. По данным DeepState, россияне зашли в город и пытаются закрепиться на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной. Если их не остановить сейчас, это поставит под угрозу всю восточную часть города и его окраины. Вполне возможно, что начались уличные бои. Хотя официально такой информации нет.

"Непонятно, как враг сумел реализовать дерзкую историю с обходом наших позиций в районе гостинично-ресторанного комплекса "Царская охота". Не знаю, как им удалось, то тем не менее это случилась. В частном секторе он уже находится на наших улицах. Конечно, бои будут идти за каждую улицу, но держать оккупантов на расстоянии было удобнее. Враг постепенно продвигается в сторону 9-го квартала, и это очень опасный вызов. Сохранение контроля над Авдеевкой и ее пригородами – вопрос ресурсов. Если их не будет хватать, возможно, мы увидим маневренную оборону в исполнении украинской армии", – говорит Селезнев.

Оккупанты зашли в Авдеевку, в частном секторе ведутся уличные бои (фото deepstatemap.live)

По сравнению с началом года характер битвы на Авдеевском направлении изменился. Как отметил спикер Таврийского направления Александр Штупун, наблюдается относительное "затишье" после того, как снизилась активность вражеской авиации. Дошло до того, что в течение нескольких суток не было российских авиаударов по этой операционной зоне. Но в то же время возросла активность артиллерии.

"Было меньше боестолкновений и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", – сообщил он.

Он также добавил, что противник сосредоточен на штурмах Новомихайловки на Марьинском направлении. Причем преимущественно на пехотных, без использования бронетехники.

Алексей Гетьман связывает прежний акцент на авиаудары с нехваткой боеприпасов. По его мнению, бомбами пытались компенсировать снарядный голод, но это не слишком удачная история для россиян, поскольку им тоже хорошо известно, как Силы обороны могут сбивать воздушные цели.

"Как я понимаю, после того, как они договорились по меньшей мере с Северной Кореей, в том числе по боеприпасам, снарядный голод уменьшился. Сейчас жесткой необходимости в авиаударах нет, и они продолжают артиллерийские обстрелы. Ну и пехоту никогда не жалели, для них люди – это "расходники", – отметил эксперт.

Западные аналитики фиксируют движение оккупантов на юго-запад от Донецка. В частности, геолоцированные кадры подтверждают, что они продвинулись в районе Новомихайловки. Украинский Генеральный штаб сообщает о позиционных боях здесь и возле Георгиевки (на запад от Марьинки).

От Урожайного до Крынок. Что происходит на южном фронте

В районе админграницы Донецкой и Запорожской областей тоже идут позиционные бои. Украинская сторона заявила об отражении атаки возле Червоного (на юго-запад от Великой Новоселки). На прошлой неделе оккупанты наступали южнее Урожайного. Закрепиться им не удалось, а Силы обороны вернули контроль над позициями. Также отмечаются попытки россиян продвинуться возле Новодонецкого.

Россияне наступали южнее Урожайного, но Силы обороны отбили позиции (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезнев напоминает, что Урожайное и близлежащие села, такие как Старомайорское и Макаровка, были на слуху в июне-июле, на начальной фазе летнего контрнаступления.

"Все мы надеялись на продвижение вперед, но уперлись в реку Мокрые Ялы, которая фактически нас остановила. Там достаточно специфический рельеф, он не позволяет ни нам, ни оккупантам серьезно наступать. Но определенные тактические действия могут происходить. Возможно, враг хотел отвлечь внимание на этот участок фронта или продавить наши войска. Не вышло. Понес потери, и статус-кво был восстановлен", – рассказал он.

Причем, по его мнению, статус-кво восстановлен без всяких перспектив для РФ коренным образом изменить ситуацию, по крайней мере в ближайшей перспективе.

На Работинском выступе продолжаются бои на встречным курсах. Поступают сообщения о возможном продвижении ВСУ возле села Вербовое и российских контратаках к западу от Работино, но без подтверждений изменения линии фронта.

На левобережной части Херсонской области оккупанты наращивают давление на украинские силы. В том числе ударами термобарическими снарядов по позициям в Крынках. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что противник снизил активность тактической авиации, компенсируя это использованием различных беспилотников для сброса взрывчатки. По ее словам, российские войска пытаются скорректировать тактику, чтобы вытеснить ВСУ с левого берега, поэтому количество атак достигает до десяти в день. Но в то же время все чаще они отказываются от участия в штурмах, так как командование запрещает применять бронетехнику.

Не менее показательны в данном плане выводы британской разведки. Там подчеркивают, что российская группа "Днепр" не способна вытеснить украинских защитников, несмотря на значительное преимущество в соотношении сил. И вполне вероятно, что ее наступательные возможности ограничены из-за слабой подготовки и координации.

Алексей Гетьман соглашается и отмечает, что на левом берегу наименее дисциплинированная вражеская группировка, потому там меняли командующего на генерала Михаила Теплинского.

"Туда даже приезжали Росгвардия и ФСБ наводить порядок из-за массового мародерства, пьянства и так далее. В той группировке остались люди, которые еще в прошлом году бежали с правого берега и Херсона. Они помнят, как все это происходило, что не добавляет им уверенности и боевого духа", – рассказал он.

Что касается дисциплины, то враг не спешит умирать, понимая, что каждый раз наступающих уничтожают наши операторы FPV-дронов и артиллеристы с правого берега, говорит Селезнев.

"С другой стороны, мы не можем идти вперед и расширять плацдарм. Вопрос переправы через Днепр не решен и вряд ли будет решен в ближайшей перспективе. Надо наводить понтонно-мостовые переправы и устойчивую логистику, чтобы обеспечивать потребности бойцов. Сюда также следует включать системы ПВО, артиллерию и бронетехнику. Пока у нас такой возможности нет", – подытожил эксперт.

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Как и ожидалось, вторая половина января выдалась не менее сложной, чем первая. Россияне накопили силы и активизировались на многих участках, пытаясь закрепить это территориальными достижениями. Особое внимание приковано к южным окраинам Авдеевки, где решается судьба всей оборонной операции.

В конце декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал "не зацикливаться" и не делать "шоу скорби" из-за потери контроля над отдельными населенными пунктами. У войны свои законы, действующие независимо от того, нравятся ли они политикам, военным и журналистам. По его словам, у противника на сегодняшний день есть возможность сконцентрировать свои силы, в том числе и артиллерию, и авиационные средства на том или ином направлении. И буквально за 2-3 месяца с Авдеевкой может быть то же, что случилось с Бахмутом. Один месяц из этого заявления уже прошел.